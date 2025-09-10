Advertisement

فنون ومشاهير

تراجع عن الاعتزال.. نجم يعود للسينما في عمر 92 عامًا! (صورة)

Lebanon 24
10-09-2025 | 12:23
Doc-P-1415267-638931291861929040.jpg
Doc-P-1415267-638931291861929040.jpg photos 0
عاد الممثل البريطاني المخضرم مايكل كين من التقاعد للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "صائد الساحرات الأخير 2" مع فين ديزل، حيث يجسد دور كاهن يساعد المحارب الخالد الذي يؤديه ديزل في مواجهة الطاعون الذي اجتاح العالم.
وكان كين (92 عامًا) قد أعلن اعتزاله أول مرة عام 2009 بعد فيلم "هاري براون"، ثم تقاعد مجددًا عام 2021 بعد 24 فيلمًا، كان آخرها "أفضل المبيعات". ومع ذلك، شارك في أعمال محدودة بعد ذلك، منها الدراما التاريخية الكرواتية "العصور الوسطى" (2022) وفيلم "الهارب العظيم" (2023)، حيث جسّد جنديًا مخضرمًا في يوم النصر.
 
تراجع عن الاعتزال.. مايكل كين يعود للسينما في عمر 92 عامًا


رغم اعتزاله، أعرب كين في مقابلات عن رغبته بالاستمرار بالتمثيل، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في تذكر النصوص وتجسيد الأدوار بعد سنوات من التقاعد.

يُذكر أن الجزء الأول من "صائد الساحرات الأخير" نال آراء متباينة عند صدوره قبل عقد، لكنه حقق نجاحًا عالميًا وأصبح من أبرز الأعمال على منصات البث، حيث صنفته نتفليكس كأحد أكثر الأعمال مشاهدة العام الماضي.

ومن المتوقع هذا العام أيضًا أول مشاركة إخراجية لابن دانيال داي لويس، الذي سيؤدي دور البطولة في فيلمه الجديد "شقائق النعمان".
