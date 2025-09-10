تراجع عن الاعتزال.. نجم يعود للسينما في عمر 92 عامًا! (صورة)

Advertisement

عاد الممثل المخضرم كين من التقاعد للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم "صائد الساحرات الأخير 2" مع فين ديزل، حيث يجسد دور كاهن يساعد المحارب الخالد الذي يؤديه ديزل في مواجهة الذي اجتاح العالم.وكان كين (92 عامًا) قد أعلن اعتزاله أول مرة عام 2009 بعد فيلم "هاري "، ثم تقاعد مجددًا عام 2021 بعد 24 فيلمًا، كان آخرها "أفضل المبيعات". ومع ذلك، شارك في أعمال محدودة بعد ذلك، منها الدراما التاريخية الكرواتية "العصور الوسطى" (2022) وفيلم "الهارب العظيم" (2023)، حيث جسّد جنديًا مخضرمًا في .