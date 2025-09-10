Advertisement

فنون ومشاهير

اعلامية معروفة تهاجم أمل حجازي: "اخلعي الحجاب وأنتِ ساكتة"

Lebanon 24
10-09-2025 | 16:11
شنّت الإعلامية المصرية مروة صبري هجوماً على الفنانة اللبنانية أمل حجازي، على خلفية تصريحاتها الأخيرة حول الحجاب بعد أن ارتدته وخلعته أكثر من مرة.
وخلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" على قنوات "ألفا"، أكدت صبري أن الحجاب "فرض غير قابل للنقاش"، مضيفة: "ناس هتسألني ليه ما اتحجبتش؟ ادعولي أتحجب قريب، ده تقصير مني، لكن أتمنى ربنا ينعم عليّ بنعمة الحجاب"، معتبرة أن تصريحات حجازي تعكس تخبطاً ورغبة في تبرير خلعها للحجاب.

وقالت صبري: "البسي الحجاب أو اقلعيه وأنتي ساكتة، من غير ما تدينا دروس أو تقولي كلام غلط يودينا ويودّيك في داهية... هي بتقول أنا ماشية بالقرآن بس، طب إزاي؟ الصلاة نفسها اتعلمناها من السنة".

وكانت أمل حجازي قد صرحت في مقابلة إعلامية أن الحجاب ليس فرضاً في الإسلام، قائلة: "لو كان الله يريد من المرأة تغطية شعرها لذكر ذلك صراحة... القرار شخصي، ومن ترتاح نفسياً بالحجاب فلتتحجب، المهم أن تكون قادرة على تربية أولادها، وحب الناس، وحب الله"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة.
