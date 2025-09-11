Advertisement

فنون ومشاهير

فضيحة مدوية.. ممثل شهير يسرق مبلغاً كبيراً من المال ويهرب إلى اندونيسيا! (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1415455-638931792901084068.jpg
Doc-P-1415455-638931792901084068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداولت مؤخرا وسائل الإعلام التركية خبرا مفاده ان الممثل جيهون مينجير أوغلو متهم بالاحتيال والنصب وسرقة 15 مليون ليرة (360 ألف دولار) قبل أن يفرّ إلى مدينة بالي في إندونيسيا
Advertisement
 
 
 
فقد ذكرت بعض الصحف المحلية أن الممثل التركي على قروض وديون بقيمة 15 مليون ليرة وسافر برفقة زوجته سينا مينجير أوغلو إلى بالي في إندونيسيا، وقالت وسائل الإعلام إن الدائنين لا يستطيعون الوصول إليه وأنه منحهم عنوانًا خاطئًا كما أنه أغلق هاتفه.

وبحسب الصحف المحلية فإن الدائنين تواصلوا مع زوجته، والتي جاء ردها غريبًا بأنها انفصلت عنه، يأتي هذا رغم نشر الثنائي صورًا معًا في بالي منذ نحو أسبوعين.

وتسبب رد زوجته في حيرة لدى الدائنين وهو الأمر الذي جعلهم يعتقدون أنهم تعرضوا بالفعل لعملية احتيال.

وحتى الآن لم يعلق الممثل التركي على صحة الواقعة، كما أنه لم يصدر أي خبر رسمي من السلطات الأمنية يؤكد صحة الواقعة، كما أن بعض الصحف المحلية شككت في صحة الخبر وقالت إنه مصدره صحف صفراء.

الممثل عُرف في عدة أعمال تركية من بينها مسلسل "المنظمة" و"حب أعمى" و "التفاحة الممنوعة" وغيرها. 





مواضيع ذات صلة
فضيحة جنسية مدوية تلاحق دبلوماسيا!
lebanon 24
11/09/2025 10:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة مدوية.. نجم مسلسل "التفاح الحرام" خان زوجته مع زميلته! (صور)
lebanon 24
11/09/2025 10:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل الخزنة... عاملة منزلية تسرق مبلغًا ضخمًا والأمن يوقفها (صورة)
lebanon 24
11/09/2025 10:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)
lebanon 24
11/09/2025 10:30:39 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطات الأمنية

وسائل الإعلام

إندونيسيا

تركي على

بالي في

التركية

الثنائي

التركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2025-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:11 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:23 | 2025-09-11
03:14 | 2025-09-11
01:52 | 2025-09-11
00:21 | 2025-09-11
16:11 | 2025-09-10
15:19 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24