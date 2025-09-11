28
فنون ومشاهير
فضيحة مدوية.. ممثل شهير يسرق مبلغاً كبيراً من المال ويهرب إلى اندونيسيا! (صورة)
Lebanon 24
11-09-2025
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداولت مؤخرا
وسائل الإعلام
التركية
خبرا مفاده ان الممثل جيهون مينجير
أوغلو
متهم بالاحتيال والنصب وسرقة 15 مليون ليرة (360 ألف دولار) قبل أن يفرّ إلى مدينة
بالي في
إندونيسيا
.
فقد ذكرت بعض الصحف المحلية أن الممثل
التركي
على قروض وديون بقيمة 15 مليون ليرة وسافر برفقة زوجته سينا مينجير أوغلو إلى
بالي
في إندونيسيا، وقالت وسائل الإعلام إن الدائنين لا يستطيعون الوصول إليه وأنه منحهم عنوانًا خاطئًا كما أنه أغلق هاتفه.
وبحسب الصحف المحلية فإن الدائنين تواصلوا مع زوجته، والتي جاء ردها غريبًا بأنها انفصلت عنه، يأتي هذا رغم نشر
الثنائي
صورًا معًا في بالي منذ نحو أسبوعين.
وتسبب رد زوجته في حيرة لدى الدائنين وهو الأمر الذي جعلهم يعتقدون أنهم تعرضوا بالفعل لعملية احتيال.
وحتى الآن لم يعلق الممثل التركي على صحة الواقعة، كما أنه لم يصدر أي خبر رسمي من
السلطات الأمنية
يؤكد صحة الواقعة، كما أن بعض الصحف المحلية شككت في صحة الخبر وقالت إنه مصدره صحف صفراء.
الممثل عُرف في عدة أعمال تركية من بينها مسلسل "المنظمة" و"حب أعمى" و "التفاحة الممنوعة" وغيرها.
