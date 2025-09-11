29
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
فنون ومشاهير
تدهور صحة الممثلة حياة الفهد
Lebanon 24
11-09-2025
|
10:26
تمر الفنانة
الكويتية
القديرة
حياة الفهد
بأزمة صحية حادة بعدما تدهورت حالتها بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى إدخالها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالكويت.
وكشف مدير أعمال الفنانة في تصريحات خاصة لـ ET بالعربي أنّ حياة
الفهد
دخلت في غيبوبة تامة، نافياً ما تردد حول نقلها إلى
بريطانيا
لتلقي العلاج، مؤكداً أنها ما زالت تتلقى الرعاية الطبية المكثفة داخل
الكويت
.
