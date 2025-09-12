من بينها أزمة فضل شاكر.. قضايا شائكة لفنانين لبنانيين تنتظر حلولا قضائية

Advertisement

تبرز قضايا فنية شائكة في تتطلب حلولًا عاجلة، خصوصًا في الملفات القضائية العالقة، والاعتداءات الأمنية، ووقائع النصب والاحتيال، التي طالت عددًا من الفنانين.وتفرض هذه الملفات نفسها كأولوية في مسعى لإغلاقها وفتح صفحة عدالة وإنصاف تؤسس لتنمية شاملة.تتصدّر قضية الفنان فضل شاكر المشهد، مع استمرار الأحكام الغيابية الصادرة بحقه بالسجن من 5 إلى 15 عامًا في عدة قضايا، أبرزها الاشتباك المسلح وتبييض الأموال.ويُطالب شاكر، وفق مصادر مقرّبة، بمحاكمة عادلة تتيح له المثول أمام اللبناني وإعادة النظر في الأحكام، في خطوة تمهّد لتسليم نفسه، في حال توفرت ضمانات قانونية تضمن عدالة الإجراءات.في المرتبة الثانية، تبرز قضايا النصب والاحتيال المالي بحق فنانين لبنانيين، وعلى رأسها قضية الفنانة إليسا، التي قدّمت شكوى ضد رجل أعمال سلّمته شيكًا بقيمة 2.7 مليون دولار عام 2019 لتحويله إلى "دولار نقدي"، دون إعادة المبلغ، كما تمكّن من مغادرة البلاد عبر برغم وجود بلاغ بحث بحقه منذ يوليو 2025، ما أثار تساؤلات عن ضعف الإجراءات الأمنية.وفي السياق ذاته، تناقلت مصادر إعلامية لبنانية معلومات عن تعرّض الفنانة نجيم لعملية نصب بمبالغ ضخمة من أحد المقربين، برغم نفيها، إلا أن مصادر أصرّت على صحة الواقعة، مرجحة امتناعها عن الحديث تجنبًا للإحراج أو التصعيد.أما الفنان سعد فكشف عن تعرّضه للاحتيال من قبل شريك في شركة عقارية بتركيا، استولى على 300 ألف دولار عن طريق بيع أراضٍ واختفى، مع صدور 13 مذكرة توقيف بحقه، وبرغم أن القضية خارج لبنان، فإن غياب اتفاقيات قانونية مباشرة بين لبنان وتركيا حال دون تحصيل حقوق رمضان.حوادث السرقة والسطو وهشاشة الحماية العامةفي الجانب الأمني، عادت حوادث السرقة تحت الإكراه إلى الواجهة، فقد تعرّضت المخرجة رندلي قديح لسطو مسلح في يناير الماضي في أثناء خروجها من أحد المصارف، حين استُهدفت بسلاح أبيض وسُرقت حقيبتها. ورغم سلامتها، عبّرت عن قلقها مما جرى وأملها في معالجة هذه بجدية.وفي نيسان الماضي، وقع منزل الفنان مهند في منطقة ضحية لسرقة مسلّحة خلال تواجده خارج البلاد. وقد استولى اللصوص على خزنة من منزله، وبدأت التحقيقات الأمنية عقب الحادث مباشرة، وتشير تقارير إعلامية إلى تسجيل أكثر من 12 عملية سرقة مشابهة خلال الأشهر الأخيرة، بعضها تحت التهديد.إلى ذلك، برزت قضايا الأسرة والمطلقين في لبنان كملف اجتماعي وقانوني يستوجب المعالجة في الجديد، لا سيما في ما يخص حقوق الأطفال والنفقة، بعدما أثارت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان ووالدة طفلتيه، الجدل في 19 آب الماضي بإعلانها معاناتها القانونية التي استمرت ستة أعوام أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية، للحصول على نفقة شهرية لابنتيها.(إرم نيوز)