فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الرأس... زوجة مخرج شهير تكشف آخر تطوّرات حالته الصحية!

Lebanon 24
12-09-2025 | 23:00
أثار المخرج المصري الكبير جمال عبد الحميد حالة من قلق جمهوره وزملائه في الوسط الفني بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس نتيجة سقوطه داخل منزله.
 وقد استدعت حالته نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، حيث خضع لعلاج فوري شمل غرزًا جراحية بلغت 17 غرزة، لوقف النزيف الحاد الناتج عن الجرح.


وأكدت زوجته في تصريحات، أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، وأنه يستريح في منزله، برغم شعوره ببعض الإرهاق نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.


وأضافت أن الأطباء طمأنوا الأسرة بعد الانتهاء من الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة، وسمحوا له بالخروج من المستشفى دون الحاجة إلى البقاء فيه، مع توصية باستكمال العلاج في المنزل، على أن يُعاود الفحص مجددًا خلال الأسبوع المقبل.


كما أوضحت زوجته تفاصيل الحادث، وقالت إن زوجها تعرض لحالة من الدوار وهو في المنزل، ما أدى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، والتعرض لإصابة مباشرة وقوية في الرأس، نافية الشائعات التي تحدثت عن تعرضه للإصابة خارج المنزل.
