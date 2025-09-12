28
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرّضه لإصابة خطيرة في الرأس... زوجة مخرج شهير تكشف آخر تطوّرات حالته الصحية!
Lebanon 24
12-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار المخرج المصري الكبير
جمال عبد الحميد
حالة من قلق جمهوره وزملائه في الوسط الفني بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس نتيجة سقوطه داخل منزله.
Advertisement
وقد استدعت حالته نقله إلى المستشفى بشكل عاجل، حيث خضع لعلاج فوري شمل غرزًا جراحية بلغت 17 غرزة، لوقف النزيف الحاد الناتج عن الجرح.
وأكدت زوجته في تصريحات، أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، وأنه يستريح في منزله، برغم شعوره ببعض الإرهاق نتيجة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.
وأضافت أن الأطباء طمأنوا الأسرة بعد الانتهاء من الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة، وسمحوا له بالخروج من المستشفى دون الحاجة إلى البقاء فيه، مع توصية باستكمال العلاج
في المنزل
، على أن يُعاود الفحص مجددًا خلال الأسبوع المقبل.
كما أوضحت زوجته تفاصيل الحادث، وقالت إن زوجها تعرض لحالة من الدوار وهو في المنزل، ما أدى إلى فقدانه الوعي وسقوطه أرضًا، والتعرض لإصابة مباشرة وقوية في الرأس، نافية الشائعات التي تحدثت عن تعرضه للإصابة خارج المنزل.
مواضيع ذات صلة
بعد اعلان اصابته بالخرف.. زوجة بروس ويليس تكشف تطورات حالته الصحية
Lebanon 24
بعد اعلان اصابته بالخرف.. زوجة بروس ويليس تكشف تطورات حالته الصحية
13/09/2025 08:16:55
13/09/2025 08:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة على المسرح... هذه تفاصيل الحالة الصحية للفنان العربي الشهير (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة على المسرح... هذه تفاصيل الحالة الصحية للفنان العربي الشهير (فيديو)
13/09/2025 08:16:55
13/09/2025 08:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
Lebanon 24
حالته خطيرة... نقل كاتب شهير إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحيّ
13/09/2025 08:16:55
13/09/2025 08:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن دخولها إلى "غرفة العزل".. هذه آخر تطورات حالة أنغام الصحية
Lebanon 24
بعد معلومات عن دخولها إلى "غرفة العزل".. هذه آخر تطورات حالة أنغام الصحية
13/09/2025 08:16:55
13/09/2025 08:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال عبد الحميد
عبد الحميد
في المنزل
جمال عبد
العلا
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. وهذا عمره
Lebanon 24
كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. وهذا عمره
00:35 | 2025-09-13
13/09/2025 12:35:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن سحب جنسيتها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما أعلنته (فيديو)
Lebanon 24
بعد الحديث عن سحب جنسيتها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما أعلنته (فيديو)
14:18 | 2025-09-12
12/09/2025 02:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة… وفاة مطرب سوري شهير وهذه أبرز أعماله
Lebanon 24
بالصورة… وفاة مطرب سوري شهير وهذه أبرز أعماله
12:53 | 2025-09-12
12/09/2025 12:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر لبنان... ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنها: نيالها فرنسا فيك (صورة)
Lebanon 24
غادر لبنان... ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنها: نيالها فرنسا فيك (صورة)
10:35 | 2025-09-12
12/09/2025 10:35:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian": إسرائيل حلت محل إيران كأكبر تهديد أمني لدول الخليج
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian": إسرائيل حلت محل إيران كأكبر تهديد أمني لدول الخليج
10:30 | 2025-09-12
12/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:35 | 2025-09-13
كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. وهذا عمره
23:16 | 2025-09-12
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
14:18 | 2025-09-12
بعد الحديث عن سحب جنسيتها... ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وهذا ما أعلنته (فيديو)
12:53 | 2025-09-12
بالصورة… وفاة مطرب سوري شهير وهذه أبرز أعماله
10:35 | 2025-09-12
غادر لبنان... ممثلة لبنانيّة تُودّع إبنها: نيالها فرنسا فيك (صورة)
09:30 | 2025-09-12
جينيفر لوبيز تلفت الأنظار بإطلالة من توقيع المصمم حارث هاشم
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 08:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 08:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 08:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24