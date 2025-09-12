خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)



وقالت إدارة أعمال يو في بيان رسمي عبر منصة "ويبو" : "ببالغ الحزن نعلن أنّ مينغلونغ سقط وتوفى.. واستبعدت الشرطة وجود أي شبهة جنائية، نرجو أن يرقد بسلام وأن تجد عائلته القوة لتجاوز هذه المحنة"، وفقاً لـ"ذا صن" . في حادث مروع، توفي الممثل والمغني الصيني الشهير يو مينغلونغ عن عمر ناهز 37 عاماً جراء سقوطه من مبنى في العاصمة .وقالت إدارة أعمال يو في بيان رسمي عبر منصة "ويبو" : "ببالغ الحزن نعلن أنّ مينغلونغ سقط وتوفى.. واستبعدت الشرطة وجود أي شبهة جنائية، نرجو أن يرقد بسلام وأن تجد عائلته القوة لتجاوز هذه المحنة"، وفقاً لـ"ذا صن" .

وتشير تقارير محلية إلى أنّ يو مينغلونغ كان في شقة أحد أصدقائه ليلة الحادث، حيث قضى الوقت مع قبل أن يدخل إلى غرفة منفرداً عند الثانية صباحاً، وعند مغادرة الحاضرين في السادسة صباحاً، لم يعثروا عليه، ليتبين لاحقاً أنه سقط من الطابق العلوي، وأبلغ أحد السكان، الذي عثر على جثمانه أثناء تنزهه مع كلبه، الشرطة التي فتحت تحقيقاً في الحادث وأكدت عدم وجود شبهة جنائية.



بدأ يو مينغلونغ مسيرته عام 2010 من خلال الغنائية "سوبر بوي"، وعاد عام 2013 ليحقق ترتيباً بين المراكز العشرة الأوائل، وهو ما فتح له أبواب النجاح في عالم الفن. وفي العام نفسه، أصدر أول أغنياته Just Nice، قبل أن يطرح ألبومه الأول "Toy" عام 2015.



واشتهر يو بدوره في المسلسل التاريخي "Go Princess Go"، غير أنّ انطلاقته الكبرى جاءت عام 2017 عندما جسّد شخصية "باي تشن" في المسلسل الرومانسي الفانتازي "Eternal Love"، الذي حقق أكثر من 50 مليار مشاهدة خلال 18 شهراً، ليصبح أحد أبرز الوجوه على الشاشة الصينية ويكسب شهرة واسعة عالمياً.(إرم نيوز)



