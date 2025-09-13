Advertisement

فنون ومشاهير

خضغ لـ 4 عمليات جراحية ودخل العناية المركزة.. هذا ما حلّ بالفنان الشهير (صورة)

Lebanon 24
13-09-2025 | 01:55
تحدث الفنان المصري كريم سامي مغاوري عن تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة التي استدعت نقله إلى العناية المركزة، مؤكد ان السبب لم يكن العمليات الجراحية التي أجراها بل إهماله في اتباع تعليمات الأطباء بعد الجراحة.
وقال مغاوري في منشور عبر حسابه على فيسبوك إنه أجرى 4 عمليات خلال شهرين ونصف، شملت عملية فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك معدة، وقص معدة، إضافة إلى تحويل مسار.

وأضاف: "الدكتور كتب لي جدول كامل لمدة 3 شهور يشمل الأكل والشرب والفيتامينات، لكني أهملت تمامًا، لا كنت باكل ولا باخد الفيتامينات زي ما قالوا لي، وده اللي خلاني أوصل للعناية المركزة بعد ما وقعت أكتر من مرة".
 
 
 
وأكد الفنان الشاب أن الجراحات لم تكن سبب الأزمة، وإنما إهماله الشخصي، مضيفًا: "العمليات مش هي السبب.. الإهمال هو السبب.. قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال".(العين الإخبارية)

