فنون ومشاهير

متزوجة من فنان شهير… نجمة سورية تعود إلى التمثيل بعد غياب سنوات (صور)

Lebanon 24
13-09-2025 | 09:03
أعادت نقابة الفنانين السوريين النجمة جيانا عيد إلى الساحة الفنية بعد غياب سنوات، حيث كانت واحدة من أبرز نجمات الدراما في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
واختارت النقابة الفنانة عيد لتتولى رئاسة لجنة نقابية مكلفة بإجراء اختبارات الراغبين بالانتساب للنقابة في مجالي التمثيل والإخراج.


وظهرت عيد خلال الاختبارات إلى جانب عدد كبير من الممثلين والمخرجين السوريين، محطّة إعجاب وإشادة بتاريخها الفني العريق.

 
وغابت جيانا عيد عن الأعمال الدرامية السورية في السنوات الماضية رغم كثافة الإنتاج، وإقامتها الدائمة في سوريا، كما غابت عن الفعاليات الفنية والمهرجانات، قبل أن تظهر عبر نقابة الفنانين في عودة جديدة للساحة.


وجيانا عيد من مواليد دمشق في العام 1963، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت الطالبة الوحيدة في دفعتها قبل أن تتحول لنجمة جيلها بعد التخرج.


وبدأت عيد منذ ثمانينيات القرن الماضي تقديم أعمال درامية، توجتها بمسلسل "الطبيبة" عام 1988 الذي يعد من أبرز الأعمال التي قدمتها.


وتضم قائمة الأعمال التي شاركت فيها عيد مسلسلات، بينها: "القبضاي بهلول، الطبيبة، الرجل الأخير، رياح الليل، درب التبان، الدغري، رياح المواسم، العنب المر، ليل المسافرين، أمنيات صغيرة، أمهات، امرأة في دائرة الخوف، البيوت أسرار، بانتظار الياسمين".


يُشار إلى أن جيانا عيد متزوجة بالفنان زياد سعد، ولم يثمر زواجهما عن أولاد، كما أنها شقيقة الفنان حسام عيد.

 























