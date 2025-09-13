هل دخلت الممثلة حياة الفهد في غيبوبة.. بيان يشرح تفاصيل حالتها الصحية

Advertisement

وحسم البيان الجدل مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن ما زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل .وأشار خالد الراشد إلى أن المصدر الموثوق الوحيد لأي مستجدات هو الحساب الرسمي للفنانة على "إنستغرام"، والذي تديره مؤسسة الفهد ومدير أعمالها يوسف بالتنسيق مع الاتحاد.وأوضح أن الفنانة خضعت في يوليو الماضي لعملية قسطرة قلبية، أعقبها انتقال جلطة إلى المخ، ثم تعرضت لجلطة أخرى أثناء فترة العلاج، وهو ما تسبب في دخولها العناية المركزة.وأضاف البيان أن حالة الفهد الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث توقفت عن استخدام جهاز التنفس الاصطناعي بعد استقرار المؤشرات الطبية.ونفى البيان ما تردد عن دخولها في غيبوبة، مؤكدًا أن أجهزة جسدها الحيوية تعمل بصورة طبيعية، وأنها في حالة وعي جزئي تخضع خلالها لمراقبة دقيقة.