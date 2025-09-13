Advertisement

فنون ومشاهير

هل دخلت الممثلة حياة الفهد في غيبوبة.. بيان يشرح تفاصيل حالتها الصحية

Lebanon 24
13-09-2025 | 12:28
أصدر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي بيانًا أوضح فيه المستجدات الصحية للفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد موجة من الأخبار المتداولة حول تدهور وضعها ونقلها إلى بريطانيا للعلاج.
وحسم البيان الجدل مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة، وأن الفهد ما زالت تتلقى الرعاية الطبية داخل الكويت.

وأشار رئيس الاتحاد خالد الراشد إلى أن المصدر الموثوق الوحيد لأي مستجدات هو الحساب الرسمي للفنانة على "إنستغرام"، والذي تديره مؤسسة الفهد ومدير أعمالها يوسف الغيث بالتنسيق مع الاتحاد.

وأوضح أن الفنانة خضعت في يوليو الماضي لعملية قسطرة قلبية، أعقبها انتقال جلطة إلى المخ، ثم تعرضت لجلطة أخرى أثناء فترة العلاج، وهو ما تسبب في دخولها العناية المركزة.

وأضاف البيان أن حالة الفهد الصحية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث توقفت عن استخدام جهاز التنفس الاصطناعي بعد استقرار المؤشرات الطبية.

ونفى البيان ما تردد عن دخولها في غيبوبة، مؤكدًا أن أجهزة جسدها الحيوية تعمل بصورة طبيعية، وأنها في حالة وعي جزئي تخضع خلالها لمراقبة دقيقة.
