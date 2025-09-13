بخاتم ألماسي ضخم.. نجم يعلن خطوبته من عارضة أزياء (صور)

Advertisement

وأعلنت بروكس الخبر عبر حسابها على "إنستغرام" بنشر صور رومانسية ظهرت فيها وهي تستعرض خاتمًا ماسيًا ضخمًا على إصبعها، واضعة يدها على صدر هيمسورث، وأرفقت الصور بإيموجي قلب أبيض، ما أثار تفاعلًا واسعًا من متابعيها.وجاء إعلان الخطوبة وسط استمرار الجدل حول علاقة هيمسورث السابقة مع النجمة ، حيث تعرّض لانتقادات اتهمته بالارتباط سريعًا عقب انفصاله عنها رسميًا، خاصة وأن واجهت أزمة صحية ونفسية بعد نهاية علاقتهما.