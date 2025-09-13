27
فنون ومشاهير
بخاتم ألماسي ضخم.. نجم يعلن خطوبته من عارضة أزياء (صور)
Lebanon 24
13-09-2025
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ النجم
الأسترالي
ليام هيمسورث جمهوره بخطوبته من عارضة الأزياء غابرييلا
بروكس
، في خطوة رسمية أنهت
سنوات من
الشائعات حول علاقتهما التي بدأت عام 2019.
وأعلنت بروكس الخبر عبر حسابها على "إنستغرام" بنشر صور رومانسية ظهرت فيها وهي تستعرض خاتمًا ماسيًا ضخمًا على إصبعها، واضعة يدها على صدر هيمسورث، وأرفقت الصور بإيموجي قلب أبيض، ما أثار تفاعلًا واسعًا من متابعيها.
وجاء إعلان الخطوبة وسط استمرار الجدل حول علاقة هيمسورث السابقة مع النجمة
مايلي سايرس
، حيث تعرّض لانتقادات اتهمته بالارتباط سريعًا عقب انفصاله عنها رسميًا، خاصة وأن
سايرس
واجهت أزمة صحية ونفسية بعد نهاية علاقتهما.
