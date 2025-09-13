27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالصورة.. إليسا في لقاء مفاجئ مع فنان شهير
Lebanon 24
13-09-2025
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار المطرب المُقنّع "تووليت" موجة من الجدل على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد نشره صورة تجمعه بالنجمة
اللبنانية
إليسا قبل ساعات من حفلها الغنائي المنتظر غدًا في أحد
الفنادق الكبرى
بالقاهرة.
Advertisement
ورأى متابعون أن ظهور تووليت مع إليسا في هذا التوقيت قد يكون تمهيدًا لمفاجأة خاصة ستشهدها سهرة
الغد
، وربما يشاركها الغناء لأول مرة أمام جمهورها المصري، خصوصًا أن الحفل يحظى بترقب واسع من محبي النجمة اللبنانية في مصر والوطن العربي.
وتزايدت التكهنات حول تعاون موسيقي مرتقب بين إليسا والمطرب المُقنّع، في حين اعتبر آخرون أن ظهوره إلى جانبها قد يكون مجرد لقاء عابر قبل ليلة موسيقية استثنائية في
القاهرة
.
مواضيع ذات صلة
لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)
Lebanon 24
لحقت به بعد عام واحد على رحيله.. وفاة أرملة فنان شهير بعد تدهور مُفاجئ في صحتها (صورة)
14/09/2025 04:58:29
14/09/2025 04:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
14/09/2025 04:58:29
14/09/2025 04:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بظهورها مع طليقها السعودي (صور)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بظهورها مع طليقها السعودي (صور)
14/09/2025 04:58:29
14/09/2025 04:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مُفاجئ.. سجن فنانة شهيرة بسبب تسجيلات "تُهدد سمعتها"! (صورة)
Lebanon 24
قرار مُفاجئ.. سجن فنانة شهيرة بسبب تسجيلات "تُهدد سمعتها"! (صورة)
14/09/2025 04:58:29
14/09/2025 04:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
الفنادق الكبرى
اللبنانية
القاهرة
لبنان
مصري
الغد
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
صورة لمخرج عربي مع زوجته تثير الجدل
Lebanon 24
صورة لمخرج عربي مع زوجته تثير الجدل
16:18 | 2025-09-13
13/09/2025 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاتم ألماسي ضخم.. نجم يعلن خطوبته من عارضة أزياء (صور)
Lebanon 24
بخاتم ألماسي ضخم.. نجم يعلن خطوبته من عارضة أزياء (صور)
13:29 | 2025-09-13
13/09/2025 01:29:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل دخلت الممثلة حياة الفهد في غيبوبة.. بيان يشرح تفاصيل حالتها الصحية
Lebanon 24
هل دخلت الممثلة حياة الفهد في غيبوبة.. بيان يشرح تفاصيل حالتها الصحية
12:28 | 2025-09-13
13/09/2025 12:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة من فنان شهير… نجمة سورية تعود إلى التمثيل بعد غياب سنوات (صور)
Lebanon 24
متزوجة من فنان شهير… نجمة سورية تعود إلى التمثيل بعد غياب سنوات (صور)
09:03 | 2025-09-13
13/09/2025 09:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت وزنًا بشكل ملحوظ مؤخرًا… فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
Lebanon 24
خسرت وزنًا بشكل ملحوظ مؤخرًا… فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
06:45 | 2025-09-13
13/09/2025 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
Lebanon 24
"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد
06:29 | 2025-09-13
13/09/2025 06:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:18 | 2025-09-13
صورة لمخرج عربي مع زوجته تثير الجدل
13:29 | 2025-09-13
بخاتم ألماسي ضخم.. نجم يعلن خطوبته من عارضة أزياء (صور)
12:28 | 2025-09-13
هل دخلت الممثلة حياة الفهد في غيبوبة.. بيان يشرح تفاصيل حالتها الصحية
09:03 | 2025-09-13
متزوجة من فنان شهير… نجمة سورية تعود إلى التمثيل بعد غياب سنوات (صور)
06:45 | 2025-09-13
خسرت وزنًا بشكل ملحوظ مؤخرًا… فنانة شهيرة تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة (صورة)
04:50 | 2025-09-13
"بحبك تؤبرني".. تصرّف غريب من معجبة في حفل الشامي شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 04:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 04:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 04:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24