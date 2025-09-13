Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة.. إليسا في لقاء مفاجئ مع فنان شهير

Lebanon 24
13-09-2025 | 16:10
أثار المطرب المُقنّع "تووليت" موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة تجمعه بالنجمة اللبنانية إليسا قبل ساعات من حفلها الغنائي المنتظر غدًا في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ورأى متابعون أن ظهور تووليت مع إليسا في هذا التوقيت قد يكون تمهيدًا لمفاجأة خاصة ستشهدها سهرة الغد، وربما يشاركها الغناء لأول مرة أمام جمهورها المصري، خصوصًا أن الحفل يحظى بترقب واسع من محبي النجمة اللبنانية في مصر والوطن العربي.

وتزايدت التكهنات حول تعاون موسيقي مرتقب بين إليسا والمطرب المُقنّع، في حين اعتبر آخرون أن ظهوره إلى جانبها قد يكون مجرد لقاء عابر قبل ليلة موسيقية استثنائية في القاهرة.
