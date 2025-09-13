27
صورة لمخرج عربي مع زوجته تثير الجدل
Lebanon 24
13-09-2025
|
16:18
A-
A+
لفتت أميرة
عبد الله
عفيفي، زوجة المخرج رؤوف السيد، الأنظار بصورة شاركتها عبر خاصية القصص على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت مع زوجها.
وتناقل المتابعون الصورة، التي أثارت الجدل، حيث علّقت عليها عفيفي بكلمة واحدة، كاتبة: "الحريفة 3".
من جانبه، أعلن المخرج رؤوف السيد عن توقيعه رسميًا عقد فيلمه الجديد مع المنتج
كريم السبكي
، وكتب عبر حساباته على
مواقع التواصل الاجتماعي
: "
اللي جاي
شديد".
ومن المقرر
الكشف عن
جميع تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة.
