Advertisement

فنون ومشاهير

صورة لمخرج عربي مع زوجته تثير الجدل

Lebanon 24
13-09-2025 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1416573-638934027697225290.png
Doc-P-1416573-638934027697225290.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفتت أميرة عبد الله عفيفي، زوجة المخرج رؤوف السيد، الأنظار بصورة شاركتها عبر خاصية القصص على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت مع زوجها.
Advertisement
 
وتناقل المتابعون الصورة، التي أثارت الجدل، حيث علّقت عليها عفيفي بكلمة واحدة، كاتبة: "الحريفة 3".

من جانبه، أعلن المخرج رؤوف السيد عن توقيعه رسميًا عقد فيلمه الجديد مع المنتج كريم السبكي، وكتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "اللي جاي شديد".

ومن المقرر الكشف عن جميع تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة.
مواضيع ذات صلة
تفاعل رونالدو مع منشور فنانة عربية يثير جدلاً على مواقع التواصل (صورة)
lebanon 24
14/09/2025 04:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بأرقام تحمل اسمها.. فنانة عربية شهيرة تُثير الجدل بسبب سيارة فارهة! (صورة)
lebanon 24
14/09/2025 04:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بغياب زوجها عن المناسبات والصور.. نسرين طافش تُثير الجدل بإطلالة جريئة على البحر
lebanon 24
14/09/2025 04:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تصرفات سيرين عبد النور مع فنان شهير أمام زوجها تُثير الجدل.. وشاهدوا كيف رقصت مع ماغي بو غصن
lebanon 24
14/09/2025 04:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

كريم السبكي

عبد الله

اللي جاي

الكشف عن

لي جاي

ميرت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:10 | 2025-09-13
13:29 | 2025-09-13
12:28 | 2025-09-13
09:03 | 2025-09-13
06:45 | 2025-09-13
04:50 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24