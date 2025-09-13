صورة لمخرج عربي مع زوجته تثير الجدل

لفتت أميرة عفيفي، زوجة المخرج رؤوف السيد، الأنظار بصورة شاركتها عبر خاصية القصص على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت مع زوجها.

وتناقل المتابعون الصورة، التي أثارت الجدل، حيث علّقت عليها عفيفي بكلمة واحدة، كاتبة: "الحريفة 3".من جانبه، أعلن المخرج رؤوف السيد عن توقيعه رسميًا عقد فيلمه الجديد مع المنتج ، وكتب عبر حساباته على : " شديد".ومن المقرر جميع تفاصيل الفيلم خلال الفترة المقبلة.