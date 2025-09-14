فنان يُؤلم بوفاة والدته

Advertisement

أعلن الفنان وفاة والدته، وكشف عن موعد إقامة صلاة الجنازة عليها، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع " ".وكتب شلش: "البقاء والدوام لله الواحد القهار.. إلى رحمة الله أمي الغالية، صلاة الجنازة بعد العصر في ".يُذكر أن الفنان محمد شلش شارك في عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، من بينها مسلسلات: "إلا أنا ج2"، "الخواجة "، "أزمة سكر"، "عايزة أتجوز"، إلى جانب أعمال مسرحية مثل: "على فين يا بلد"، "شاطئ المرح".