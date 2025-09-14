Advertisement

فنون ومشاهير

يخضع للعلاج منذ فترة.. تامر حسني تعرّض لإصابة وهو في المستشفى

Lebanon 24
14-09-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1416670-638934474881719910.png
Doc-P-1416670-638934474881719910.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاجأ الشاعر الغنائي رمضان محمد جمهور النجم تامر حسني بإفصاحه عن تعرض الأخير لإصابة استلزمت دخوله المستشفى خلال الأيام الماضية.
Advertisement

وأوضح "رمضان" عبر منشور على حسابه في "فيسبوك"، أنه أجرى مكالمة مع تامر، الذي كشف عن إصابته بكسر في قدمه يخضع للعلاج منذ فترة دون أن يشارك الجمهور أي تفاصيل.
 
وكتب: "تامر حسني بالنسبة لي حالة خاصة، نتحدث ونعمل منذ فترة طويلة بنفس الحماس والطاقة التي تميّزه دائمًا، والتي تجعل من حوله يبذلون جهدًا أكبر. فجأة أخبرني أنه في المستشفى بسبب الكسر، ورغم ذلك لم يشتكِ أو يشارك الأمر مع أحد، حتى لا ينقل أي طاقة سلبية للآخرين. ألف سلامة عليك يا تيمو".
مواضيع ذات صلة
دخل المستشفى سرّاً.. هذا ما حصل مع الفنان تامر حسني
lebanon 24
14/09/2025 14:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني يتصدر الأرقام.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
14/09/2025 14:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سيبتعد عن الملاعب لفترة... نادي برشلونة يعلن تعرّض مدافعه الدولي للإصابة
lebanon 24
14/09/2025 14:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
lebanon 24
14/09/2025 14:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24

رمضان محمد

تامر حسني

حالة خاصة

منذ فترة

فيسبوك

رمضان

حماس

تيمو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:00 | 2025-09-14
04:44 | 2025-09-14
04:33 | 2025-09-14
03:33 | 2025-09-14
03:26 | 2025-09-14
02:19 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24