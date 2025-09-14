يخضع للعلاج منذ فترة.. تامر حسني تعرّض لإصابة وهو في المستشفى

Advertisement

وأوضح " " عبر منشور على حسابه في " "، أنه أجرى مكالمة مع تامر، الذي كشف عن إصابته بكسر في قدمه يخضع للعلاج دون أن يشارك الجمهور أي تفاصيل.وكتب: "تامر حسني بالنسبة لي ، نتحدث ونعمل منذ فترة طويلة بنفس الحماس والطاقة التي تميّزه دائمًا، والتي تجعل من حوله يبذلون جهدًا أكبر. فجأة أخبرني أنه في المستشفى بسبب الكسر، ورغم ذلك لم يشتكِ أو يشارك الأمر مع أحد، حتى لا ينقل أي طاقة سلبية للآخرين. ألف سلامة عليك يا ".