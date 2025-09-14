29
يخضع للعلاج منذ فترة.. تامر حسني تعرّض لإصابة وهو في المستشفى
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:49
فاجأ الشاعر الغنائي
رمضان محمد
جمهور النجم
تامر حسني
بإفصاحه عن تعرض الأخير لإصابة استلزمت دخوله المستشفى خلال الأيام الماضية.
وأوضح "
رمضان
" عبر منشور على حسابه في "
فيسبوك
"، أنه أجرى مكالمة مع تامر، الذي كشف عن إصابته بكسر في قدمه يخضع للعلاج
منذ فترة
دون أن يشارك الجمهور أي تفاصيل.
وكتب: "تامر حسني بالنسبة لي
حالة خاصة
، نتحدث ونعمل منذ فترة طويلة بنفس الحماس والطاقة التي تميّزه دائمًا، والتي تجعل من حوله يبذلون جهدًا أكبر. فجأة أخبرني أنه في المستشفى بسبب الكسر، ورغم ذلك لم يشتكِ أو يشارك الأمر مع أحد، حتى لا ينقل أي طاقة سلبية للآخرين. ألف سلامة عليك يا
تيمو
".
