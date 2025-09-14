بعد سجن "البلوغر" مروة... فنانة شهيرة تُعلّق: من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً

علّقت الفنانة على الحكم الصادر بسجن " " المصريّة مروة يسري، في قضية التشهير بالأولى واتهامها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية.

وقالت الفنانة عبر حسابها على "إنستغرام": "من أبكى الناس ظلمًا، أبكاه الله قهرًا، فلنطمئن".