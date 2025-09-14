Advertisement

فنون ومشاهير

بعد سجن "البلوغر" مروة... فنانة شهيرة تُعلّق: من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً

Lebanon 24
14-09-2025 | 06:00
علّقت الفنانة وفاء عامر على الحكم الصادر بسجن "البلوغر" المصريّة مروة يسري، في قضية التشهير بالأولى واتهامها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية.
وقالت الفنانة المصرية عبر حسابها على "إنستغرام": "من أبكى الناس ظلمًا، أبكاه الله قهرًا، فلنطمئن". 
 
 
 
