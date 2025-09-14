بعدما تزوّجا قبل نحو أسبوع... إعلاميّة لبنانيّة وزميلها الصحافيّ احتفلا بزفافهما (صور)

بعدما أعلنا قبل نحو أسبوع عن زواجهما، احتفلت الإعلاميّة ناهد يوسف والصحافيّ علي ماجد بزفافهما يوم أمس.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من زملاء يوسف وماجد، الذين شاركوا العروسين فرحة زواجهما.

ونشر العديد من الإعلاميين وأفراد عائلة العروسين، صوراً لناهد وعلي من حفل الزفاف، وأعادت العروس نشر هذه اللقطات عبر خاصية " " عبر حسابها على " ".