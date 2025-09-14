29
فنون ومشاهير
بعدما تزوّجا قبل نحو أسبوع... إعلاميّة لبنانيّة وزميلها الصحافيّ احتفلا بزفافهما (صور)
Lebanon 24
14-09-2025
|
07:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أعلنا قبل نحو أسبوع عن زواجهما، احتفلت الإعلاميّة ناهد يوسف والصحافيّ علي ماجد بزفافهما يوم أمس.
وحضر حفل الزفاف عدد كبير من زملاء يوسف وماجد، الذين شاركوا العروسين فرحة زواجهما.
ونشر العديد من الإعلاميين وأفراد عائلة العروسين، صوراً لناهد وعلي من حفل الزفاف، وأعادت العروس نشر هذه اللقطات عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
".
