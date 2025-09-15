29
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
15-09-2025
|
03:26
A-
A+
A+
A-
شارك الإعلامي المصري
رامي رضوان
في
بودكاست
"it's not complicated show"، مع الفنان
حسن الرداد
.
وردّ
رضوان
ساخراً على الشائعات التي تم تداولها أخيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول انفصاله عن زوجته الفنانة
دنيا سمير غانم
، مؤكداً أن ما يُثار لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويهدف فقط الى تحقيق
الترند
.
وقال رامي
: "طبيعة
السوشيال ميديا
كده... الناس بتحب تنكش، وبعض الصفحات بتحب تعمل ريتش فتنزل حاجات عشان يعملوا ترند، فبيختلقوا قصة زي قصة انفصالي عن
دنيا
سمير غانم
من
عيد الأضحى
كده".
دنيا سمير غانم
السوشيال ميديا
حسن الرداد
رامي رضوان
عيد الأضحى
سمير غانم
وقال رامي
مي المصري
تابع
