Advertisement

فنون ومشاهير

هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2025 | 03:26
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك الإعلامي المصري رامي رضوان في بودكاست "it’s not complicated show"، مع الفنان حسن الرداد.
Advertisement

وردّ رضوان ساخراً على الشائعات التي تم تداولها أخيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، مؤكداً أن ما يُثار لا يمت الى الحقيقة بصلة، ويهدف فقط الى تحقيق الترند.

وقال رامي: "طبيعة السوشيال ميديا كده... الناس بتحب تنكش، وبعض الصفحات بتحب تعمل ريتش فتنزل حاجات عشان يعملوا ترند، فبيختلقوا قصة زي قصة انفصالي عن دنيا سمير غانم من عيد الأضحى كده".



مواضيع ذات صلة
بعد انتشار شائعة طلاقهما.. هذا ما فعله زوج دنيا سمير غانم (صورة)
lebanon 24
15/09/2025 12:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انفصلت نجوى كرم حقًا عن زوجها الإماراتي؟
lebanon 24
15/09/2025 12:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة تركيّة شهيرة تُثير الجدل... هل انفصلت عن زوجها؟
lebanon 24
15/09/2025 12:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل انفصل عمرو يوسف عن زوجته كنده علوش؟
lebanon 24
15/09/2025 12:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24

دنيا سمير غانم

السوشيال ميديا

حسن الرداد

رامي رضوان

عيد الأضحى

سمير غانم

وقال رامي

مي المصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:53 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:10 | 2025-09-15
03:53 | 2025-09-15
02:55 | 2025-09-15
01:46 | 2025-09-15
00:03 | 2025-09-15
23:00 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24