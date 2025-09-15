صراع يقود شكران مرتجى إلى "الجنون".. فما القصة؟

Advertisement

يستعد مسلسل "اليتيم" السوري لانطلاق التصوير قريبًا، مستقطبًا أسماء بارزة من نجوم الدراما . ويشارك في البطولة في دور محوري تحرك خيوط الأحداث، إلى جانب ، ، ، وتيسير إدريس.وفي تصريح خاص لموقع "فوشيا"، كشف المنتج فراس الجاجة أن شخصية مرتجى تحرك خيوط الأحداث وتواجه "عرسان اليتيم" و"هايل"، لتكشف التطورات عن صراع درامي شديد يقودها نحو الجنون في نهاية القصة.بدوره، أشار المخرج تامر لموقع "فوشيا" إلى أن العمل سيقدم رؤية إخراجية مختلفة عن أعماله السابقة، مع مزج البعد التاريخي والاجتماعي وبناء سرد متجدد يحمل طابعاً فنيّاً خاصاً، ما يجعل "اليتيم" تجربة استثنائية في الدراما السورية.المسلسل يكتب نصه الويس، وينتجه أيهم قبنض عبر شركة "قبنض ميديا" بالتعاون مع "أفاميا"، بإشراف عام للمنتج فراس الجاجة. (فوشيا)