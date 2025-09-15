Advertisement

فنون ومشاهير

صراع يقود شكران مرتجى إلى "الجنون".. فما القصة؟

Lebanon 24
15-09-2025 | 08:06
يستعد مسلسل "اليتيم" السوري لانطلاق التصوير قريبًا، مستقطبًا أسماء بارزة من نجوم الدراما السورية. ويشارك في البطولة شكران مرتجى في دور محوري تحرك خيوط الأحداث، إلى جانب سلوم حداد، سامر إسماعيل، فادي صبيح، وتيسير إدريس.
وفي تصريح خاص لموقع "فوشيا"، كشف المنتج فراس الجاجة أن شخصية مرتجى تحرك خيوط الأحداث وتواجه "عرسان اليتيم" و"هايل"، لتكشف التطورات عن صراع درامي شديد يقودها نحو الجنون في نهاية القصة.

بدوره، أشار المخرج تامر إسحاق لموقع "فوشيا" إلى أن العمل سيقدم رؤية إخراجية مختلفة عن أعماله السابقة، مع مزج البعد التاريخي والاجتماعي وبناء سرد متجدد يحمل طابعاً فنيّاً خاصاً، ما يجعل "اليتيم" تجربة استثنائية في الدراما السورية.

المسلسل يكتب نصه قاسم الويس، وينتجه أيهم قبنض عبر شركة "قبنض ميديا" بالتعاون مع "أفاميا"، بإشراف عام للمنتج فراس الجاجة. (فوشيا)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24