Advertisement
فنون ومشاهير
قطعت علاقتها بشخصية "تسبب بلوة"... نور الغندور تثير الجدل في منشور لها فمن قصدت؟
Lebanon 24
15-09-2025
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الممثلة
المصرية
نور الغندور
ضجة واسعة على
مواقع التواصل الاجتماعي
بعد نشرها منشورًا جديدًا، كشفت فيه أنها تخلّصت من شخصية كانت تسبب لها الكثير من الإزعاج في حياتها.
Advertisement
وكتبت عبر حسابها الخاص: "اكتشفت إنه في ناس حتى قعدتهم معاكم ولو ساعة تكركب حياتكم كلها… أنا قطعت وجود شخصية كانت تسبب بلوة في المكان، كان أي شيء أسويه بوجوده ما يتم وما يكمل في حياتي".
