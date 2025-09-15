قطعت علاقتها بشخصية "تسبب بلوة"... نور الغندور تثير الجدل في منشور لها فمن قصدت؟

Advertisement

وكتبت عبر حسابها الخاص: "اكتشفت إنه في ناس حتى قعدتهم معاكم ولو ساعة تكركب حياتكم كلها… أنا قطعت وجود شخصية كانت تسبب بلوة في المكان، كان أي شيء أسويه بوجوده ما يتم وما يكمل في حياتي".