فنون ومشاهير

نُقِلَ إلى المستشفى... ما حقيقة مُحاولة هذا الممثل الإنتحار؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:41
Doc-P-1417717-638936377546472134.jpg
Doc-P-1417717-638936377546472134.jpg photos 0
بعد انتشار أخبار عن نقل الممثل التركي أوفوك أوزكان المعروف بدور "جواهير" في مسلسل "العائلة الكبيرة"، إلى المستشفى، بسبب محاولته الإنتحار، خرج الممثل البالغ من العمر 50 عاماً عن صمته، وقال "أنا بصحة جيدة، وأزور المستشفى فقط بسبب إصابة جلدية (إكزيما) نتيجة ضغط العمل وكثرة استخدام المكياج في التصوير".
وسأل أوزكان: "هل يحاولون قتلي بهذه الأخبار؟"
 
 
 
التركي

الترك

أخبار

بيرة

تركي

أوز

فيديو
