نُقِلَ إلى المستشفى... ما حقيقة مُحاولة هذا الممثل الإنتحار؟

بعد انتشار عن نقل الممثل أوفوك أوزكان المعروف بدور "جواهير" في مسلسل "العائلة الكبيرة"، إلى المستشفى، بسبب محاولته الإنتحار، خرج الممثل البالغ من العمر 50 عاماً عن صمته، وقال "أنا بصحة جيدة، وأزور المستشفى فقط بسبب إصابة جلدية (إكزيما) نتيجة ضغط العمل وكثرة استخدام المكياج في التصوير".

وسأل أوزكان: "هل يحاولون قتلي بهذه الأخبار؟"