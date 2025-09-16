Advertisement

فنون ومشاهير

دمّرت منزله.. إسرائيل تستهدف أحد أشهر المخرجين في فلسطين

Lebanon 24
16-09-2025 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1417832-638936507063573016.jpg
Doc-P-1417832-638936507063573016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي تدمير منزله الكائن في غزة جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن أسرته نجت بعدما نزحت قبل الحادث بيوم واحد فقط.
Advertisement

ونشر مشهراوي عبر حسابه على فيسبوك صورًا توثق حجم الدمار الذي لحق بالمنزل، وكتب معلّقًا: "جرى استهداف بيتنا، بيت الطفولة والذكريات. العائلة كلها كانت خارجه لحظة القصف، وما زلنا أحياء. في إحدى الصور أظهر وأنا أرقص في عرس عمي الذي استشهد في بداية الحرب، وفي أخرى تظهر شقيقتي أمام منزلها المدمر. نحن باقون، وللحلم بقية".

ويُعد رشيد مشهراوي من أبرز المخرجين الفلسطينيين الذين نقلوا قضايا غزة إلى الشاشة. وكان آخر ظهور له في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، حيث أكد أن ارتباطه بالمهرجان يعود إلى عقود طويلة منذ حصوله على جوائز في دورات سابقة، مشيدًا بدور السينما المصرية في دعم أعماله وإيصالها إلى منصات عالمية.

وشدّد مشهراوي على ضرورة استمرار المهرجانات الفنية رغم ظروف الحرب، قائلاً إن المعركة لا تقتصر على الدمار المادي فقط بل تمتد إلى الوعي، مؤكدًا أن الثقافة والفن يمثلان جدارًا منيعًا في مواجهة محاولات طمس الذاكرة الفلسطينية.
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إسرائيل تريد تدمير فلسطين بالكامل
lebanon 24
16/09/2025 22:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد أشهر الفنادق في بيروت يُعيد فتح أبوابه قريباً
lebanon 24
16/09/2025 22:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أنهيت 6 حروب خلال 6 أشهر فقط ودمّرت المنشآت النووية الإيرانية
lebanon 24
16/09/2025 22:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت قوي.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلاً في الجنوب
lebanon 24
16/09/2025 22:07:11 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الاحتلال الإسرائيلي

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

يوم واحد

الاحتلال

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:36 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:37 | 2025-09-16
10:29 | 2025-09-16
09:41 | 2025-09-16
08:36 | 2025-09-16
07:11 | 2025-09-16
05:00 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24