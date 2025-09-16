27
دمّرت منزله.. إسرائيل تستهدف أحد أشهر المخرجين في فلسطين
Lebanon 24
16-09-2025
|
13:15
photos
أعلن المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي تدمير منزله الكائن في غزة جراء قصف نفذته
قوات الاحتلال الإسرائيلي
، موضحًا أن أسرته نجت بعدما نزحت قبل الحادث بيوم واحد فقط.
ونشر مشهراوي عبر حسابه على
فيسبوك
صورًا توثق حجم الدمار الذي لحق بالمنزل، وكتب معلّقًا: "جرى استهداف بيتنا، بيت الطفولة والذكريات. العائلة كلها كانت خارجه لحظة القصف، وما زلنا أحياء. في إحدى الصور أظهر وأنا أرقص في عرس عمي الذي استشهد في بداية الحرب، وفي أخرى تظهر شقيقتي أمام منزلها المدمر. نحن باقون، وللحلم بقية".
ويُعد رشيد مشهراوي من أبرز المخرجين
الفلسطينيين
الذين نقلوا قضايا غزة إلى الشاشة. وكان آخر ظهور له في مهرجان
القاهرة
السينمائي الدولي بدورته الـ45، حيث أكد أن ارتباطه بالمهرجان يعود إلى عقود طويلة منذ حصوله على جوائز في دورات سابقة، مشيدًا بدور السينما
المصرية
في دعم أعماله وإيصالها إلى منصات عالمية.
وشدّد مشهراوي على ضرورة استمرار المهرجانات الفنية رغم ظروف الحرب، قائلاً إن المعركة لا تقتصر على الدمار المادي فقط بل تمتد إلى الوعي، مؤكدًا أن الثقافة والفن يمثلان جدارًا منيعًا في مواجهة محاولات طمس الذاكرة
الفلسطينية
.
