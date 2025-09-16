Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور

Lebanon 24
16-09-2025 | 14:37
A-
A+
Doc-P-1417868-638936558448406701.png
Doc-P-1417868-638936558448406701.png photos 0
خطفت الممثلة الفرنسية من أصول جزائرية لينا خضري الأضواء في الدورة الـ51 من مهرجان دوفيل السينمائي بفرنسا، في أول ظهور علني لها منذ زواجها من نجم الاتحاد السعودي كريم بنزيما.
وظهرت خضري، بطلة فيلم Nouvelle Vague، على السجادة الحمراء خلال العرض الأول للفيلم وحفل توزيع جائزة Nouvel Hollywood، بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والرقي بفستان أسود مع قميص أبيض، فيما غاب بنزيما لانشغاله ببرنامجه التأهيلي مع فريقه استعدادًا للعودة إلى الملاعب.

وكان بنزيما قد عقد قرانه على لينا خضري في تموز الماضي في حفل عائلي خاص بجزيرة كورسيكا الفرنسية بعيدًا عن وسائل الإعلام، بعد علاقة طويلة حافظ الثنائي على سريتها.

وتُعد لينا خضري (33 عامًا) من أبرز وجوه السينما الفرنسية الصاعدة، إذ بدأت مسيرتها عام 2014 وحققت انتشارًا واسعًا عام 2019 بفيلم Papicha الذي نالت عنه جائزة "اوريزنتي" لأفضل ممثلة، قبل أن تواصل حضورها في أعمال سينمائية عالمية.
أول ظهور للينا خضري زوجة كريم بنزيما
أول ظهور للينا خضري زوجة كريم بنزيما


 
