ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور

وظهرت خضري، بطلة فيلم Nouvelle Vague، على السجادة الحمراء خلال الأول للفيلم وحفل توزيع جائزة Nouvel Hollywood، بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والرقي بفستان أسود مع قميص أبيض، فيما غاب بنزيما لانشغاله ببرنامجه التأهيلي مع فريقه استعدادًا للعودة إلى الملاعب.وكان بنزيما قد عقد قرانه على لينا خضري في الماضي في حفل عائلي خاص بجزيرة كورسيكا الفرنسية بعيدًا عن ، بعد علاقة طويلة حافظ على سريتها.وتُعد لينا خضري (33 عامًا) من أبرز وجوه السينما الفرنسية الصاعدة، إذ بدأت مسيرتها عام 2014 وحققت انتشارًا واسعًا عام 2019 بفيلم Papicha الذي نالت عنه جائزة "اوريزنتي" لأفضل ممثلة، قبل أن تواصل حضورها في أعمال سينمائية عالمية.