Advertisement

فنون ومشاهير

منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:53
A-
A+
Doc-P-1417918-638936636676958782.png
Doc-P-1417918-638936636676958782.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت الفنانة المصرية منة شلبي عن سعادتها العارمة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي تتواصل فعالياته حتى 24 أيلول الجاري، مؤكدة أن التكريم "حافز قوي لتقديم أعمال فنية أكثر تميزًا للجمهور المصري والعربي".
Advertisement

وقالت شلبي: "فرحانة جدًا جدًا، جائزة مهمة ومؤثرة، وتحفّز أكثر لتقديم المزيد، وأشكر إدارة مهرجان الجونة على هذه الخطوة التي تعني لي الكثير"، مضيفة أن "أي تكريم يمنحني مسؤولية أكبر ورغبة في التطور حتى أكون عند حسن الظن".

وأوضح بيان صادر عن إدارة مهرجان الجونة أن منح الجائزة لمنة شلبي "يأتي تقديرًا لإسهاماتها الإبداعية وأعمالها الفنية المميزة لدى جمهور واسع".
مواضيع ذات صلة
فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي
lebanon 24
17/09/2025 00:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يسطع في كندا: روبوت الإنقاذ ARIES يحصد جائزة التميز
lebanon 24
17/09/2025 00:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامناً مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي (فرانس برس)
lebanon 24
17/09/2025 00:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
منع فنانة إسرائيلية من حضور مهرجان البندقية السينمائي
lebanon 24
17/09/2025 00:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مهرجان الجونة السينمائي الدولي

منة شلبي

المصرية

الدورة

سعادة

مصرية

حسن ا

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:54 | 2025-09-16
16:36 | 2025-09-16
14:37 | 2025-09-16
13:15 | 2025-09-16
10:29 | 2025-09-16
09:41 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24