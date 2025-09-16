منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي

Advertisement

أعربت الفنانة عن سعادتها العارمة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" ضمن فعاليات الثامنة من ، الذي تتواصل فعالياته حتى 24 أيلول الجاري، مؤكدة أن التكريم "حافز قوي لتقديم أعمال فنية أكثر تميزًا للجمهور المصري والعربي".وقالت شلبي: "فرحانة جدًا جدًا، جائزة مهمة ومؤثرة، وتحفّز أكثر لتقديم المزيد، وأشكر إدارة مهرجان الجونة على هذه الخطوة التي تعني لي الكثير"، مضيفة أن "أي تكريم يمنحني مسؤولية أكبر ورغبة في التطور حتى أكون عند حسن الظن".وأوضح بيان صادر عن إدارة مهرجان الجونة أن منح الجائزة لمنة شلبي "يأتي تقديرًا لإسهاماتها الإبداعية وأعمالها الفنية المميزة لدى جمهور واسع".