فنون ومشاهير
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
16-09-2025
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت الفنانة
المصرية
منة شلبي
عن سعادتها العارمة بحصولها على جائزة "الإنجاز الإبداعي" ضمن فعاليات
الدورة
الثامنة من
مهرجان الجونة السينمائي الدولي
، الذي تتواصل فعالياته حتى 24 أيلول الجاري، مؤكدة أن التكريم "حافز قوي لتقديم أعمال فنية أكثر تميزًا للجمهور المصري والعربي".
وقالت شلبي: "فرحانة جدًا جدًا، جائزة مهمة ومؤثرة، وتحفّز أكثر لتقديم المزيد، وأشكر إدارة مهرجان الجونة على هذه الخطوة التي تعني لي الكثير"، مضيفة أن "أي تكريم يمنحني مسؤولية أكبر ورغبة في التطور حتى أكون عند حسن الظن".
وأوضح بيان صادر عن إدارة مهرجان الجونة أن منح الجائزة لمنة شلبي "يأتي تقديرًا لإسهاماتها الإبداعية وأعمالها الفنية المميزة لدى جمهور واسع".
تابع
