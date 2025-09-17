Advertisement

فنون ومشاهير

من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:32
بدأت خريطة الدراما العربية بالاتّضاح شيئًا فشيئًا مع اقتراب الموسم الرمضاني. 

وتتجه معظم شركات الإنتاج هذا العام إلى الجمع بين أسماء كبيرة أثبتت حضورها الجماهيري، وأخرى تبحث عن فرصة جديدة لتقديم نفسها في بطولة مزدوجة تحمل عنصر المفاجأة والتشويق.
تعرفوا إلى أبرز الثنائيات الدرامية التي ستشعل المنافسة في رمضان 2026: 

عابد فهد وسلافة معمار في "سعادة المجنون"

أول الأعمال المؤكدة في رمضان 2026 هو مسلسل "سعادة المجنون" الذي يجمع الثنائي السوري عابد فهد وسلافة معمار، في تعاون يعيد إلى الأذهان الكيمياء الفنية التي جمعتهما سابقًا في "قلم حمرة" و"بيروت 303".

تيم حسن ونور علي في "مولانا"
تخوض الممثلة السورية الشابة نور علي بطولة مشتركة مع النجم تيم حسن في مسلسل بعنوان "مولانا" من تأليف لبنى حداد وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج "الصباح إخوان".

قصي خولي وكاريس بشار في "على قيد الحياة"
من الثنائيات التي يترقبها الجمهور بشغف، ثنائية قصي خولي وكاريس بشار في مسلسل جديد بعنوان "على قيد الحياة"، من إنتاج شركة "الصباح إخوان" وإخراج رامي حنّا.

ظافر العابدين ونادين نجيم.. ثنائية تحت المجهر
رغم أن التفاصيل لم تُعلن بشكل كامل بعد، فإن الأخبار المتداولة تشير إلى تحضير عمل يجمع ظافر العابدين ونادين نسيب نجيم. 

مجرد تسريب هذه الثنائية كان كفيلًا بإشعال الحماسة، نظرًا للكاريزما التي يتمتع بها كل منهما، وما يمكن أن يقدماه معًا في دراما عربية فخمة. حتى اللحظة، لم يُحسم اسم المسلسل أو طبيعة قصته، لكن التكتم المحيط بالمشروع يزيد حالة الترقب. وهو من انتاج شركة "الصباح". 

مرام علي وسامر إسماعيل في "نبلاء دمشق"
انطلق تصوير مسلسل سوري جديد بعنوان مؤقت "نبلاء دمشق"، يجمع بين الممثلة مرام علي والممثل سامر إسماعيل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026. (فوشيا)



الأكثر قراءة Lebanon 24

فيديو
