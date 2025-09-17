من بينها نادين نسيب نجيم وظافر العابدين.. ثنائيات ستُشعل المنافسة في رمضان 2026

Advertisement

بدأت خريطة الدراما العربية بالاتّضاح شيئًا فشيئًا مع اقتراب الموسم الرمضاني.وتتجه معظم شركات الإنتاج هذا العام إلى الجمع بين أسماء كبيرة أثبتت حضورها الجماهيري، وأخرى تبحث عن فرصة جديدة لتقديم نفسها في بطولة مزدوجة تحمل عنصر المفاجأة والتشويق.تعرفوا إلى أبرز الدرامية التي ستشعل المنافسة في 2026:عابد فهد وسلافة معمار في " المجنون"أول الأعمال المؤكدة في رمضان 2026 هو مسلسل "سعادة المجنون" الذي يجمع السوري عابد فهد وسلافة معمار، في تعاون يعيد إلى الأذهان الكيمياء الفنية التي جمعتهما سابقًا في "قلم حمرة" و" 303".تيم حسن ونور علي في " "تخوض الممثلة الشابة نور علي بطولة مشتركة مع النجم تيم حسن في مسلسل بعنوان "مولانا" من تأليف لبنى حداد وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج "الصباح إخوان".قصي خولي وكاريس بشار في "على قيد الحياة"من الثنائيات التي يترقبها الجمهور بشغف، ثنائية قصي خولي وكاريس بشار في مسلسل جديد بعنوان "على قيد الحياة"، من إنتاج شركة "الصباح إخوان" وإخراج رامي حنّا.ظافر العابدين ونادين نجيم.. ثنائية تحت المجهررغم أن التفاصيل لم تُعلن بشكل كامل بعد، فإن الأخبار المتداولة تشير إلى تحضير عمل يجمع ظافر العابدين ونادين نسيب نجيم.مجرد تسريب هذه الثنائية كان كفيلًا بإشعال الحماسة، نظرًا للكاريزما التي يتمتع بها كل منهما، وما يمكن أن يقدماه معًا في دراما عربية فخمة. حتى اللحظة، لم يُحسم اسم المسلسل أو طبيعة قصته، لكن التكتم المحيط بالمشروع يزيد حالة الترقب. وهو من انتاج شركة "الصباح".وسامر إسماعيل في "نبلاء "انطلق تصوير مسلسل سوري جديد بعنوان مؤقت "نبلاء دمشق"، يجمع بين الممثلة مرام علي والممثل سامر إسماعيل، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026. (فوشيا)