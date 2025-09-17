إلغاء حفل نجم عالمي شهير في مصر... ما علاقة الأهرامات؟

Advertisement

وأوضحت النقابة أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لمحتوى العروض التي يقدمها سكوت عادة على المسرح، حيث اعتُبر أن بعض الطقوس المصاحبة لأدائه تتعارض مع العادات والتقاليد .بناءً على ذلك، تقرر سحب الترخيص الممنوح للحفل حفاظاً على الهوية الثقافية وضماناً لسلامة الجمهور.وأكدت النقابة أن هذا الموقف يستند إلى القواعد المنظمة للحفلات في مصر، والتي تشترط احترام القيم المجتمعية والالتزام بالضوابط الثقافية المحلية.وأضافت أن حماية الجمهور وتوفير فعاليات فنية آمنة تبقى أولوية قصوى، وأن أي نشاط موسيقي يُقام داخل البلاد يجب أن يتماشى مع هوية مصر الثقافية ويحافظ على أصالتها.