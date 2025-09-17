27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إلغاء حفل نجم عالمي شهير في مصر... ما علاقة الأهرامات؟
Lebanon 24
17-09-2025
|
13:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
نقابة المهن الموسيقية
في مصر عن إلغاء حفل
النجم العالمي
الأميركي
ترافيس سكوت
، المقرر إقامته قرب الأهرامات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وأوضحت النقابة أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لمحتوى العروض التي يقدمها سكوت عادة على المسرح، حيث اعتُبر أن بعض الطقوس المصاحبة لأدائه تتعارض مع العادات والتقاليد
المصرية
.
بناءً على ذلك، تقرر سحب الترخيص الممنوح للحفل حفاظاً على الهوية الثقافية وضماناً لسلامة الجمهور.
وأكدت النقابة أن هذا الموقف يستند إلى القواعد المنظمة للحفلات في مصر، والتي تشترط احترام القيم المجتمعية والالتزام بالضوابط الثقافية المحلية.
وأضافت أن حماية الجمهور وتوفير فعاليات فنية آمنة تبقى أولوية قصوى، وأن أي نشاط موسيقي يُقام داخل البلاد يجب أن يتماشى مع هوية مصر الثقافية ويحافظ على أصالتها.
مواضيع ذات صلة
نجم الراب العالمي يوقف حفله مؤقتًا في البترون... ما علاقة فلسطين؟
Lebanon 24
نجم الراب العالمي يوقف حفله مؤقتًا في البترون... ما علاقة فلسطين؟
18/09/2025 04:31:22
18/09/2025 04:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالكوفية الفلسطينية.. نجم عالمي يُثير الجدل في حفل توزيع جوائز Emmy Awards (صور)
Lebanon 24
بالكوفية الفلسطينية.. نجم عالمي يُثير الجدل في حفل توزيع جوائز Emmy Awards (صور)
18/09/2025 04:31:22
18/09/2025 04:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم إلغاء حفل أصالة في بيروت؟
Lebanon 24
هل تم إلغاء حفل أصالة في بيروت؟
18/09/2025 04:31:22
18/09/2025 04:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء عقوبة راغب علامة في مصر.. وهذا ما قاله في مقر نقابة المهن الموسيقية (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء عقوبة راغب علامة في مصر.. وهذا ما قاله في مقر نقابة المهن الموسيقية (فيديو)
18/09/2025 04:31:22
18/09/2025 04:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
النجم العالمي
ترافيس سكوت
المصرية
ترافيس
التزام
أصالة
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
"غير صحيح"... فنان شهير يحذّر جمهوره من هذا الأمر
Lebanon 24
"غير صحيح"... فنان شهير يحذّر جمهوره من هذا الأمر
16:17 | 2025-09-17
17/09/2025 04:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة متحللة في صندوق سيارة فنان شاب.. لمن تعود؟
Lebanon 24
العثور على جثة متحللة في صندوق سيارة فنان شاب.. لمن تعود؟
09:53 | 2025-09-17
17/09/2025 09:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... ممثلة لبنانيّة شهيرة أصبحت "téta"
Lebanon 24
بالصور... ممثلة لبنانيّة شهيرة أصبحت "téta"
09:30 | 2025-09-17
17/09/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
Lebanon 24
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
07:04 | 2025-09-17
17/09/2025 07:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
Lebanon 24
تحذير من سفارة في لبنان: الأمن غير مستقر والمطار قد يغلق أبوابه!
15:37 | 2025-09-17
17/09/2025 03:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
Lebanon 24
لبنان تُرك لإسرائيل ... و"الحزب" أمام فرصة الالتزام بـ"اتفاقية الهدنة"
10:01 | 2025-09-17
17/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
Lebanon 24
"حزب الله" بعد سنة من تفجير "البيجيرات"
09:01 | 2025-09-17
17/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
Lebanon 24
للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية
05:10 | 2025-09-17
17/09/2025 05:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
Lebanon 24
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
08:29 | 2025-09-17
17/09/2025 08:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:17 | 2025-09-17
"غير صحيح"... فنان شهير يحذّر جمهوره من هذا الأمر
09:53 | 2025-09-17
العثور على جثة متحللة في صندوق سيارة فنان شاب.. لمن تعود؟
09:30 | 2025-09-17
بالصور... ممثلة لبنانيّة شهيرة أصبحت "téta"
08:29 | 2025-09-17
آخر نشرة أخبار... إعلامية "الجديد" تُودّع مشاهدي القناة: بتمنى كون تركت أثر طيّب عندكن
07:04 | 2025-09-17
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل: جهّزوا أنفسكم
06:15 | 2025-09-17
تحذيرات لأبرز شركات الأدويّة... ما علاقة هذا الممثل وهذه الإعلاميّة؟
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
18/09/2025 04:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
18/09/2025 04:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
18/09/2025 04:31:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24