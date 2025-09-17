Advertisement

فنون ومشاهير

إلغاء حفل نجم عالمي شهير في مصر... ما علاقة الأهرامات؟

Lebanon 24
17-09-2025 | 13:52
أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن إلغاء حفل النجم العالمي الأميركي ترافيس سكوت، المقرر إقامته قرب الأهرامات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النقابة أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة لمحتوى العروض التي يقدمها سكوت عادة على المسرح، حيث اعتُبر أن بعض الطقوس المصاحبة لأدائه تتعارض مع العادات والتقاليد المصرية.


بناءً على ذلك، تقرر سحب الترخيص الممنوح للحفل حفاظاً على الهوية الثقافية وضماناً لسلامة الجمهور.


وأكدت النقابة أن هذا الموقف يستند إلى القواعد المنظمة للحفلات في مصر، والتي تشترط احترام القيم المجتمعية والالتزام بالضوابط الثقافية المحلية.


وأضافت أن حماية الجمهور وتوفير فعاليات فنية آمنة تبقى أولوية قصوى، وأن أي نشاط موسيقي يُقام داخل البلاد يجب أن يتماشى مع هوية مصر الثقافية ويحافظ على أصالتها.
