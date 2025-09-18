Advertisement

فنون ومشاهير

إحالة فريق مسلسل عربي إلى التحقيق.. هذا ما فعلوه

Lebanon 24
18-09-2025 | 10:15
أحالت وزارة الإعلام في الكويت فريق عمل مسلسل "كان إنسان" إلى النيابة العامة، بعد رصد تعديلات على نص العمل دون الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.
وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الشركة المنتجة حصلت على ترخيص لتنفيذ النص الأصلي فقط، وأن أي تغييرات لاحقة تُعد مخالفة صريحة، معلنة في الوقت ذاته إغلاق مكتب الشركة في الكويت ضمن إجراءات مشددة لمواجهة أي تجاوزات في الساحة الدرامية.

كما كشفت الوزارة أنها تبحث فرض عقوبات إضافية بحق عدد من الفنانين المشاركين في المسلسل، قد تشمل منع ظهورهم على شاشة تلفزيون الكويت، وحظر شراء أعمالهم مستقبلاً.

ورغم الإجراءات القانونية، يواصل المسلسل عرضه عبر منصة "شاهد" منذ أواخر آب 2025، فيما يبقى مصيره رهن التحقيقات الجارية.

ويُذكر أن "كان إنسان" مسلسل قصير من إخراج علي العلي، وفكرة الفنان علي كاكولي، وتأليف فاطمة العامر، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بينهم جاسم النبهان، نور الدليمي، علي كاكولي، طيف، مشاري المجيبل وآخرون.
