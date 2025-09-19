29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
طليقة تامر حسني تتضامن مع روان بن حسين.. هذا ما نشرته (صورة)
Lebanon 24
19-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّرت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
عن تضامنها مع الفاشينستا
الكويتية
روان بن حسين
، التي تمضي فترة عقوبتها خلف القضبان بعيداً عن ابنتها.
Advertisement
بوسيل، طليقة الفنان المصري
تامر حسني
، أعادت نشر دعاء كانت قد كتبته
بن حسين
متمنية فيه الاجتماع بابنتها الوحيدة لونا المقريف، وأرفقته بتعليق قالت فيه:"
يا رب
يفك كربها، ادعوا لها رجاءً".
وترددت أنباء في الأيام الماضية عن تجديد مدة حبس روان عاماً إضافياً، بسبب اعتدائها على حارسة في السجن.
مواضيع ذات صلة
بوجه شاحب.. تسريب صورة روان بن حسين من داخل السجن في دبي وأنباء عن إضرابها عن الطعام
Lebanon 24
بوجه شاحب.. تسريب صورة روان بن حسين من داخل السجن في دبي وأنباء عن إضرابها عن الطعام
20/09/2025 10:41:59
20/09/2025 10:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تامر حسني يتصدر الأرقام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تامر حسني يتصدر الأرقام.. إليكم التفاصيل
20/09/2025 10:41:59
20/09/2025 10:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أغنياتي فوق وهو تحت".. "ولعت" بين عمرو دياب وتامر حسني هذا ما حصل بينهما (صورة)
Lebanon 24
"أغنياتي فوق وهو تحت".. "ولعت" بين عمرو دياب وتامر حسني هذا ما حصل بينهما (صورة)
20/09/2025 10:41:59
20/09/2025 10:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: أعرب عن تضامني مع قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: أعرب عن تضامني مع قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
20/09/2025 10:41:59
20/09/2025 10:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
روان بن حسين
بسمة بوسيل
تامر حسني
الكويتية
الكويتي
بن حسين
المغربي
بسمة بو
تابع
قد يعجبك أيضاً
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 03:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بوجه شاحب.. تسريب صورة روان بن حسين من داخل السجن في دبي وأنباء عن إضرابها عن الطعام
Lebanon 24
بوجه شاحب.. تسريب صورة روان بن حسين من داخل السجن في دبي وأنباء عن إضرابها عن الطعام
02:55 | 2025-09-20
20/09/2025 02:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يعرف عنها شيئا".. تصريحات مُفاجئة لحسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب والأخيرة تصدر بيانا
Lebanon 24
"لا يعرف عنها شيئا".. تصريحات مُفاجئة لحسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب والأخيرة تصدر بيانا
02:38 | 2025-09-20
20/09/2025 02:38:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مهاجمته ميشال عون.. الفنان اللبناني الشهير يزور قصر بعبدا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته ميشال عون.. الفنان اللبناني الشهير يزور قصر بعبدا (صورة)
01:34 | 2025-09-20
20/09/2025 01:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
04:43 | 2025-09-19
19/09/2025 04:43:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
Lebanon 24
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
12:01 | 2025-09-19
19/09/2025 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:08 | 2025-09-20
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
02:55 | 2025-09-20
بوجه شاحب.. تسريب صورة روان بن حسين من داخل السجن في دبي وأنباء عن إضرابها عن الطعام
02:38 | 2025-09-20
"لا يعرف عنها شيئا".. تصريحات مُفاجئة لحسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب والأخيرة تصدر بيانا
01:34 | 2025-09-20
بعد مهاجمته ميشال عون.. الفنان اللبناني الشهير يزور قصر بعبدا (صورة)
00:24 | 2025-09-20
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
16:26 | 2025-09-19
هو مصري ومقيم في روسيا... مخرجة تعلن إلغاء حفل زفافها وتنشر أول صورة مع زوجها شاهدوها
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 10:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 10:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 10:41:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24