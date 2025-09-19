Advertisement

فنون ومشاهير

طليقة تامر حسني تتضامن مع روان بن حسين.. هذا ما نشرته (صورة)

Lebanon 24
19-09-2025 | 23:00
عبّرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن تضامنها مع الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، التي تمضي فترة عقوبتها خلف القضبان بعيداً عن ابنتها.
بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، أعادت نشر دعاء كانت قد كتبته بن حسين متمنية فيه الاجتماع بابنتها الوحيدة لونا المقريف، وأرفقته بتعليق قالت فيه:"يا رب يفك كربها، ادعوا لها رجاءً".

وترددت أنباء في الأيام الماضية عن تجديد مدة حبس روان عاماً إضافياً، بسبب اعتدائها على حارسة في السجن.


16:26 | 2025-09-19
