طليقة تامر حسني تتضامن مع روان بن حسين.. هذا ما نشرته (صورة)

عبّرت الفنانة المغربية عن تضامنها مع الفاشينستا ، التي تمضي فترة عقوبتها خلف القضبان بعيداً عن ابنتها.بوسيل، طليقة الفنان المصري ، أعادت نشر دعاء كانت قد كتبته متمنية فيه الاجتماع بابنتها الوحيدة لونا المقريف، وأرفقته بتعليق قالت فيه:" يفك كربها، ادعوا لها رجاءً".وترددت أنباء في الأيام الماضية عن تجديد مدة حبس روان عاماً إضافياً، بسبب اعتدائها على حارسة في السجن.