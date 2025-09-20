بعد عمليات التجميل.. هكذا بدت هذه الفنانة (صور)

Advertisement

خطفت الفنانة الأنظار في أحدث ظهور لها، بعد عمليات التجميل، على السجادة الحمراء لحفل توزيع في دورته الـ22.ظهرت نجلاء بدر بفستان طويل لامع بدون أكمام، تميز بترصيعات معدنية متعددة الألوان تجمع بين والأحمر والبراق، مع قصة مستقيمة أبرزت رشاقتها.وأكملت "بدر" إطلالتها بحقيبة صغيرة لامعة باللون الفضي، ومجوهرات بسيطة أنيقة مع مكياج متألق وشعر مرفوع أضاف لمسة من الفخامة والجرأة.