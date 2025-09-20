27
فنون ومشاهير
بعد عمليات التجميل.. هكذا بدت هذه الفنانة (صور)
Lebanon 24
20-09-2025
|
14:34
خطفت الفنانة
نجلاء بدر
الأنظار في أحدث ظهور لها، بعد عمليات التجميل، على السجادة الحمراء لحفل توزيع
جوائز دير جيست
في دورته الـ22.
ظهرت نجلاء بدر بفستان طويل لامع بدون أكمام، تميز بترصيعات معدنية متعددة الألوان تجمع بين
الفضي
والأحمر والبراق، مع قصة مستقيمة أبرزت رشاقتها.
وأكملت "بدر" إطلالتها بحقيبة صغيرة لامعة باللون الفضي، ومجوهرات بسيطة أنيقة مع مكياج متألق وشعر مرفوع أضاف لمسة من الفخامة والجرأة.
