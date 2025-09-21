تيم حسن برسالة للبنوك اللبنانية: وين مصرياتنا؟

Advertisement

وعبّر حسن عن فخره بهذه الجائزة مؤكدًا أن مشواره مع الموركس دور بدأ منذ 17 سنة.وأشار حسن إلى أنّه يعيش في طويلة، مفتخرا بمحبة هذا الشعب له.وخلال كلمته، سلّط حسن الضوء على قضية أموال المودعين في المصارف ، قائلا أنّ هناك فئة من الشعب لم أحبها وهي فئة أصحاب المصارف، موجّها لهم السؤال التالي:" أين هي أموالنا؟".