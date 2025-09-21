Advertisement

فنون ومشاهير

تيم حسن برسالة للبنوك اللبنانية: وين مصرياتنا؟

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:42
حصل الممثل السوري تيم حسن على جائزة أفضل ممثل عربي، خلال حفل الموركس دور 2025، في دورته الـ25.
وعبّر حسن عن فخره بهذه الجائزة مؤكدًا أن مشواره مع الموركس دور بدأ منذ 17 سنة.

وأشار الممثل تيم حسن إلى أنّه يعيش في لبنان منذ فترة طويلة، مفتخرا بمحبة هذا الشعب له.

وخلال كلمته، سلّط حسن الضوء على قضية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، قائلا أنّ هناك فئة من الشعب لم أحبها وهي فئة أصحاب المصارف، موجّها لهم السؤال التالي:" أين هي أموالنا؟".
