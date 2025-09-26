Advertisement

فنون ومشاهير

كانت في حالة غير معتادة.. تفاصيل توقيف فنانة خليجية

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1421741-638944816321127066.png
Doc-P-1421741-638944816321127066.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدّرت الفنانة الكويتية مرام البلوشي محركات البحث بعد انتشار مقطع فيديو يُظهرها في حالة غير معتادة داخل أحد الأماكن العامة، ما أثار قلقًا واسعًا بين الجمهور وتساؤلات حول وضعها الصحي والسلوكي.
Advertisement

وفي الفيديو، ظهرت مرام وهي ترتدي فستانًا وتبدو عليها علامات الارتباك وفقدان التركيز أثناء حديثها مع شخص بجانبها، إلى جانب تفاعلها الغريب مع خريطة معلقة على الحائط، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر إعلامية متداولة، تحدّثت تقارير غير مؤكدة عن نتائج أولية تشير إلى وجود مواد ممنوعة في دم الفنانة، في حين لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يؤكد أو ينفي هذه الأنباء حتى الآن، لتظل القضية محل متابعة وتكهنات.

وكان آخر ظهور لمرام على حسابها في إنستغرام قبل أربعة أيام، حيث نشرت صورة لها من داخل سيارتها، قبل انتشار الفيديو المثير للجدل.
الفنانة الكويتية مرام <a class='entities-links' href='/entity/2084925489/البلوشي/ar/1?utm_term=PublicFigures-البلوشي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-البلوشي&id=188900&catid=0&pagetype=PublicFigures'>البلوشي</a>
مواضيع ذات صلة
ظهور غير معتاد لعراقجي في كربلاء يثير تفاعلاً واسعًا
lebanon 24
26/09/2025 12:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيب يكشف تفاصيل حالة أنغام الصحيّة: الأطباء في حيرة
lebanon 24
26/09/2025 12:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شراكة تاريخية بين شركة خليجية ونادي بايرن ميونخ.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
26/09/2025 12:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
lebanon 24
26/09/2025 12:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

مرام البلوشي

الكويتية

الكويتي

البلوشي

الكويت

التركي

كويتي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:11 | 2025-09-26
03:20 | 2025-09-26
02:30 | 2025-09-26
02:26 | 2025-09-26
01:22 | 2025-09-26
00:24 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24