كانت في حالة غير معتادة.. تفاصيل توقيف فنانة خليجية

تصدّرت الفنانة محركات البحث بعد انتشار مقطع فيديو يُظهرها في حالة غير معتادة داخل أحد الأماكن العامة، ما أثار قلقًا واسعًا بين الجمهور وتساؤلات حول وضعها الصحي والسلوكي.وفي الفيديو، ظهرت مرام وهي ترتدي فستانًا وتبدو عليها علامات الارتباك وفقدان التركيز أثناء حديثها مع شخص بجانبها، إلى جانب تفاعلها الغريب مع خريطة معلقة على الحائط، ما أثار جدلًا واسعًا على .ووفقًا لمصادر إعلامية متداولة، تحدّثت تقارير غير مؤكدة عن نتائج أولية تشير إلى وجود مواد ممنوعة في دم الفنانة، في حين لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يؤكد أو ينفي هذه الأنباء حتى الآن، لتظل القضية محل متابعة وتكهنات.وكان آخر ظهور لمرام على حسابها في إنستغرام قبل أربعة أيام، حيث نشرت صورة لها من داخل سيارتها، قبل انتشار الفيديو المثير للجدل.