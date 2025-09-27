ممثل خسر الملايين.. بسبب محتال

Advertisement

أصدرت نيس حكماً بسجن رجل خمس سنوات بعد إدانته بانتحال صفة محامٍ أيرلندي والاحتيال على الممثل والمخرج الفرنسي الشهير داني بون بملايين اليوروهات.تعود تفاصيل القضية إلى عام 2021 حين سلّم بون إدارة يخته الشراعي الجديد، البالغ طوله 20 متراً، إلى الرجل الذي قدّم نفسه كمحامٍ أيرلندي ومالك أراضٍ في ، مستنداً إلى صفحة "ويكيبيديا" مزيفة دعمت هويته الكاذبة. نجح المتهم في كسب ثقة النجم الفرنسي، وأقنعه بإنشاء شركة في أنتيغوا لإدارة المركب بشكل "قانوني وسري".خلال أشهر قليلة، حوّل بون نحو 2.2 مليون لتجهيز وصيانة اليخت، ثم دفع 4.5 مليون يورو أخرى بزعم استثمارها في سندات خزانة أيرلندية وقروض من بنك بلجيكي. لكن الأموال تحوّلت لاحقاً إلى حسابات في وسنغافورة أو صُرفت على شراء سلع فاخرة.مع نهاية عام 2021، بدأ بون يطالب باستعادة أمواله، لكن المحتال أخذ يماطل زاعماً أن الأموال محتجزة في بنوك آسيوية، فيما كان قد بدّدها بالفعل. حتى بعد اعتقاله في بنما عام 2024 وتسليمه إلى ، واصل الادعاء بأنه أخفى 9 ملايين يورو في الخارج يمكنه إعادتها إذا سُمح له بالسفر.الحكم الصادر في نيس يُغلق فصلاً من واحدة من أشهر قضايا الاحتيال التي طالت أحد أبرز وجوه السينما الفرنسية، ويكشف كيف استغل المتهم صفحات مزيفة وهويات مختلقة للإيقاع بنجوم عالميين.