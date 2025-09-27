Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل خسر الملايين.. بسبب محتال

Lebanon 24
27-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1422340-638946109476081182.png
Doc-P-1422340-638946109476081182.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت محكمة مدينة نيس الفرنسية حكماً بسجن رجل خمس سنوات بعد إدانته بانتحال صفة محامٍ أيرلندي والاحتيال على الممثل والمخرج الفرنسي الشهير داني بون بملايين اليوروهات.
Advertisement

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2021 حين سلّم بون إدارة يخته الشراعي الجديد، البالغ طوله 20 متراً، إلى الرجل الذي قدّم نفسه كمحامٍ أيرلندي ومالك أراضٍ في جامايكا، مستنداً إلى صفحة "ويكيبيديا" مزيفة دعمت هويته الكاذبة. نجح المتهم في كسب ثقة النجم الفرنسي، وأقنعه بإنشاء شركة في أنتيغوا لإدارة المركب بشكل "قانوني وسري".

خلال أشهر قليلة، حوّل بون نحو 2.2 مليون يورو لتجهيز وصيانة اليخت، ثم دفع 4.5 مليون يورو أخرى بزعم استثمارها في سندات خزانة أيرلندية وقروض من بنك بلجيكي. لكن الأموال تحوّلت لاحقاً إلى حسابات في موناكو وسنغافورة أو صُرفت على شراء سلع فاخرة.

مع نهاية عام 2021، بدأ بون يطالب باستعادة أمواله، لكن المحتال أخذ يماطل زاعماً أن الأموال محتجزة في بنوك آسيوية، فيما كان قد بدّدها بالفعل. حتى بعد اعتقاله في بنما عام 2024 وتسليمه إلى فرنسا، واصل الادعاء بأنه أخفى 9 ملايين يورو في الخارج يمكنه إعادتها إذا سُمح له بالسفر.

الحكم الصادر في نيس يُغلق فصلاً من واحدة من أشهر قضايا الاحتيال التي طالت أحد أبرز وجوه السينما الفرنسية، ويكشف كيف استغل المتهم صفحات مزيفة وهويات مختلقة للإيقاع بنجوم عالميين.
مواضيع ذات صلة
بسبب المصعد.. حسن ابن الـ 45 عاما خسر حياته بطريقة مروعة في طرابلس
lebanon 24
28/09/2025 14:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
lebanon 24
28/09/2025 14:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
lebanon 24
28/09/2025 14:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ملايين الأميركيين تحت خط الفقر.. لهذا السبب!
lebanon 24
28/09/2025 14:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة مدينة

الفرنسية

سنغافورة

جامايكا

موناكو

الملا

فرنسا

سي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:44 | 2025-09-28
04:11 | 2025-09-28
01:42 | 2025-09-28
16:51 | 2025-09-27
16:44 | 2025-09-27
16:43 | 2025-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24