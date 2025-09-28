Advertisement

فنون ومشاهير

فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"

Lebanon 24
28-09-2025 | 05:44
أعلن الفنان المصري حمادة بركات عن وفاة والدته صباح اليوم الأحد، وقال عبر حسابه على "فيسبوك": "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري، أمي في ذمة الله، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".
