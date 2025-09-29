Advertisement

فنون ومشاهير

خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح ويوجّه رسالة عتاب للجمهور (فيديو)

Lebanon 24
29-09-2025 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1423084-638947703350673501.webp
Doc-P-1423084-638947703350673501.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

تعرّض الفنان عمرو دياب لموقف محرج على المسرح، ووجّه رسالة عتاب لجمهور حفله الذي أقيم مساء أول أمس في منطقة أهرامات الجيزة، بحضور كبير شمل عددًا لافتًا من نجوم الفن ورجال الأعمال.

ونشرت مواقع التواصل مقطع فيديو نادر يظهر المطرب العربي الأبرز وهو يناشد الجمهور بعدم ملاحقته بطلب أغاني معينة بإلحاح، مشيرًا إلى أنه نسي ما كان ينوي تقديمه بسبب "اللخبطة" ويحتاج إلى مزيد من التركيز.

وعندما بدأ دياب بإغماض عينيه محاولًا الاستقرار على أغنية محددة بعد الدخول في الحالة المزاجية، عاد الجمهور ليسأله عن طبيعة الأغنية التي اختارها، فابتعد المطرب عدة خطوات إلى الوراء محاولًا إخفاء علامات الضيق على وجهه، وسط موجة من الضحكات بين الحضور.


Advertisement



مواضيع ذات صلة
فاجأ جمهوره بهدية غير متوقعة... إليكم ما فعله عمرو دياب في حفله الأخير
lebanon 24
30/09/2025 00:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أطل بالشورت.. عمرو دياب يُمازح الجمهور في حفله بوسط بيروت: " أنا لبناني قبليكم" (فيديو)
lebanon 24
30/09/2025 00:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سقطت على الأرض.. مايا دياب تتعرّض لموقف محرج شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
lebanon 24
30/09/2025 00:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أسعار التذاكر لحفل عمرو دياب في بيروت
lebanon 24
30/09/2025 00:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24

خالد المولى

عمرو دياب

المولى

الجيزة

خالد ا

التركي

الترك

دياب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2025-09-29
09:21 | 2025-09-29
08:26 | 2025-09-29
04:42 | 2025-09-29
03:27 | 2025-09-29
02:55 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24