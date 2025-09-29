خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح ويوجّه رسالة عتاب للجمهور (فيديو)

تعرّض الفنان لموقف محرج على المسرح، ووجّه رسالة عتاب لجمهور حفله الذي أقيم مساء أول أمس في منطقة أهرامات ، بحضور كبير شمل عددًا لافتًا من نجوم الفن ورجال الأعمال.



ونشرت مواقع التواصل مقطع فيديو نادر يظهر المطرب العربي الأبرز وهو يناشد الجمهور بعدم ملاحقته بطلب أغاني معينة بإلحاح، مشيرًا إلى أنه نسي ما كان ينوي تقديمه بسبب "اللخبطة" ويحتاج إلى مزيد من التركيز.



وعندما بدأ بإغماض عينيه محاولًا الاستقرار على أغنية محددة بعد الدخول في الحالة المزاجية، عاد الجمهور ليسأله عن طبيعة الأغنية التي اختارها، فابتعد المطرب عدة خطوات إلى الوراء محاولًا إخفاء علامات الضيق على وجهه، وسط موجة من الضحكات بين الحضور.

