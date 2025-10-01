لأول مرة.. باميلا الكيك بطلة مسلسل رمضاني إلى جانب هذا النجم السوري

Advertisement

كشف الصحافي شربل لبكي ان الممثلة ستجتمع للمرة الأولى في عمل درامي بالممثل السوري وذلك في موسم 2026.وبدأت شركة إيغل فيلمز التحضير لهذا العمل، الا ان تفاصيل المسلسل لا تزال طي الكتمان، إذ لم تكشف الشركة بعد عن عنوانه أو بقية أسماء أبطاله، بانتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.وكانت باميلا شاركت مؤخرا في المسلسل المعرب "آسر" إلى جانب النجم السوري ونخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.