لأول مرة.. باميلا الكيك بطلة مسلسل رمضاني إلى جانب هذا النجم السوري
Lebanon 24
01-10-2025
|
03:46
A-
A+
كشف الصحافي شربل لبكي ان الممثلة
باميلا الكيك
ستجتمع للمرة الأولى في عمل درامي بالممثل السوري
معتصم النهار
وذلك في موسم
رمضان
2026.
وبدأت شركة إيغل فيلمز التحضير لهذا العمل، الا ان تفاصيل المسلسل لا تزال طي الكتمان، إذ لم تكشف الشركة بعد عن عنوانه أو بقية أسماء أبطاله، بانتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.
وكانت باميلا شاركت مؤخرا في المسلسل
التركي
المعرب "آسر" إلى جانب النجم السوري
باسل خياط
ونخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.
