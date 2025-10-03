بسبب دعمها لنظام الأسد... قرار جديد ضدّ سلاف فواخرجي

Advertisement

بعد أشهر من فصلها من نقابة الفنانين، قرّر نقيب الصحافيين السوريين منع عرض أي عمل فني تُشارك فيه الفنانة السوريّة على الشاشات ، بسبب موقفها من ودعمها للنظام السابق، وتصريحاتها الرافضة للإرهاب والتطرف، والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر . (الامارات 24)