فنون ومشاهير

بسبب دعمها لنظام الأسد... قرار جديد ضدّ سلاف فواخرجي

Lebanon 24
03-10-2025 | 07:50
بعد أشهر من فصلها من نقابة الفنانين، قرّر نقيب الصحافيين السوريين مازن الناطور منع عرض أي عمل فني تُشارك فيه الفنانة السوريّة سلاف فواخرجي على الشاشات السورية، بسبب موقفها من السلطة الحالية ودعمها للنظام السابق، وتصريحاتها الرافضة للإرهاب والتطرف، والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام. (الامارات 24)
