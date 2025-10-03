29
فنون ومشاهير
بسبب دعمها لنظام الأسد... قرار جديد ضدّ سلاف فواخرجي
Lebanon 24
03-10-2025
|
07:50
photos
بعد أشهر من فصلها من نقابة الفنانين، قرّر نقيب الصحافيين السوريين
مازن الناطور
منع عرض أي عمل فني تُشارك فيه الفنانة السوريّة
سلاف فواخرجي
على الشاشات
السورية
، بسبب موقفها من
السلطة الحالية
ودعمها للنظام السابق، وتصريحاتها الرافضة للإرهاب والتطرف، والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر
وسائل الإعلام
. (الامارات 24)
