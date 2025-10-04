Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة تُوجّه رسالة لفضل شاكل ونجله محمد... ماذا قالت لهما؟

Lebanon 24
04-10-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1425261-638951962750597964.jpg
Doc-P-1425261-638951962750597964.jpg photos 0
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي رسالة مؤثرة للفنان فضل شاكر وإبنه الفنان محمد شاكر، عبر منصّة "إكس".
وعبّرت أحلام عن تقديرها الكبير لمسيرة فضل شاكر الفنية، مشيدة بما وصفته بالصوت "المخملي الذي لا منافس له منذ زمن بعيد".
 
وأكّدت أن نجاحه ونجاح نجله محمد يمثلان مفخرة للفن العربي.

وأضافت: "حبيبي ابني الغالي محمد فضل شاكر، وأنا الأكيد إني بحبكم وبقدّركم وبحترمكم. النجاح بيلبق لكم، وهالشي مش جديد عليكم".
 
 
 
