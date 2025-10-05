بعد تحطيم معهد الموسيقى في سوريا.. سلاف فواخرجي تعلّق

Advertisement

ونشرت فواخرجي عبر صفحتها الرسمية على صورة للمعهد بعد تعرضه للتخريب، وعلّقت قائلة: "أنعي إليكم الموسيقى في بلادي... فالموسيقى روح والآلات الموسيقية أجسادها. كل الأسى لما حصل اليوم لمعهد الموسيقى في دمشق الذي دخله طيور الظلام وحطموا آلاته وآلات طلابه... والذين كنت واحدةً منهم يومًا ما. مواساتي للأساتذة والطلاب والمستمعين والمشاهدين".ويُعدّ معهد الموسيقى في دمشق من أبرز المؤسسات الفنية في ، وقد تخرّجت منه أسماء بارزة في مجالي العزف والغناء.يُذكر أن فواخرجي كانت قد علّقت مؤخرًا على بيان السورية، الذي أدان تصريحات إعلام بشأن مخططاته التوسعية، مؤكدة دعمها الكامل لموقف النقابة ورفضها لأي تطاول على سيادة .