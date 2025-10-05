28
فنون ومشاهير
بعد تحطيم معهد الموسيقى في سوريا.. سلاف فواخرجي تعلّق
Lebanon 24
05-10-2025
|
04:04
photos
عبّرت الفنانة
السورية
سلاف فواخرجي
عن حزنها العميق بعد تحطيم مبنى
معهد الموسيقى
في العاصمة
دمشق
، مقدّمة مواساتها للأساتذة والطلاب الذين وصفتهم بـ"حماة الروح الفنية في البلاد".
ونشرت فواخرجي عبر صفحتها الرسمية على
فيسبوك
صورة للمعهد بعد تعرضه للتخريب، وعلّقت قائلة: "أنعي إليكم الموسيقى في بلادي... فالموسيقى روح والآلات الموسيقية أجسادها. كل الأسى لما حصل اليوم لمعهد الموسيقى في دمشق الذي دخله طيور الظلام وحطموا آلاته وآلات طلابه... والذين كنت واحدةً منهم يومًا ما. مواساتي للأساتذة والطلاب والمستمعين والمشاهدين".
ويُعدّ معهد الموسيقى في دمشق من أبرز المؤسسات الفنية في
سوريا
، وقد تخرّجت منه أسماء بارزة في مجالي العزف والغناء.
يُذكر أن فواخرجي كانت قد علّقت مؤخرًا على بيان
نقابة المهن التمثيلية
السورية، الذي أدان تصريحات إعلام
الاحتلال
الإسرائيلي
بشأن مخططاته التوسعية، مؤكدة دعمها الكامل لموقف النقابة ورفضها لأي تطاول على سيادة
الأراضي العربية
.
