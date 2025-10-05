بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع المرض.. وفاة موسيقي شهير

Advertisement

رحل الموسيقي كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع مشاكل صحية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي.وكتبت ليفي على منصة Threads: "ببالغ الحزن أعلن وفاة صهري كريس دريجا، عضو فرقة ياردبيردز وعازف الغيتار الإيقاعي والباس، من المتاعب الصحية... له، والشكر لأختي كيت التي اعتنت به طوال تلك السنوات".ونعاه زميله السابق بيج، مؤسس فرقة ليد زيبلين، بكلمات مؤثرة قائلاً: "علمت بوفاة كريس دريغا، الذي عزف بشغف مع ياردبيردز على الغيتار الإيقاعي والباس. لم أره منذ زمن، وأتمنى لو فعلت. رحم الله كريس".كان دريغا أحد الركائز التي ساهمت في انطلاق مسيرة أساطير الغيتار الثلاثة كلابتون وجيف بيك وجيمي بيج، وشارك في نجاح أغنيات شهيرة مثل “Shapes of Things” و"Over Under Sideways Down".بعد تفكك الفرقة عام 1968، رفض دريغا عرضًا من بيج للانضمام إلى مشروعه الجديد الذي أصبح لاحقًا ليد زيبلين، وفضّل التفرغ للتصوير الفوتوغرافي، حيث التقط صورًا لألبوم “Led Zeppelin I” ولعدد من نجوم الموسيقى مثل وتينا تيرنر.عاد لاحقًا إلى الساحة الموسيقية في التسعينيات مع عازف الطبول جيم مكارثي لإحياء “ياردبيردز”، قبل أن يتقاعد نهائيًا عام 2013 بعد تدهور صحته.