فنون ومشاهير
بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع المرض.. وفاة موسيقي شهير
Lebanon 24
05-10-2025
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحل الموسيقي
البريطاني
كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع مشاكل صحية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي.
وكتبت ليفي على منصة Threads: "ببالغ الحزن أعلن وفاة صهري كريس دريجا، عضو فرقة ياردبيردز وعازف الغيتار الإيقاعي والباس،
بعد سنوات
من المتاعب الصحية...
الرحمة
له، والشكر لأختي كيت التي اعتنت به طوال تلك السنوات".
ونعاه زميله السابق
جيمي
بيج، مؤسس فرقة ليد زيبلين، بكلمات مؤثرة قائلاً: "علمت بوفاة كريس دريغا، الذي عزف بشغف مع ياردبيردز على الغيتار الإيقاعي والباس. لم أره منذ زمن، وأتمنى لو فعلت. رحم الله كريس".
كان دريغا أحد الركائز التي ساهمت في انطلاق مسيرة أساطير الغيتار الثلاثة
إريك
كلابتون وجيف بيك وجيمي بيج، وشارك في نجاح أغنيات شهيرة مثل “Shapes of Things” و"Over Under Sideways Down".
بعد تفكك الفرقة عام 1968، رفض دريغا عرضًا من بيج للانضمام إلى مشروعه الجديد الذي أصبح لاحقًا ليد زيبلين، وفضّل التفرغ للتصوير الفوتوغرافي، حيث التقط صورًا لألبوم “Led Zeppelin I” ولعدد من نجوم الموسيقى مثل
بوب ديلان
وتينا تيرنر.
عاد لاحقًا إلى الساحة الموسيقية في التسعينيات مع عازف الطبول جيم مكارثي لإحياء “ياردبيردز”، قبل أن يتقاعد نهائيًا عام 2013 بعد تدهور صحته.
