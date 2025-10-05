Advertisement

فنون ومشاهير

بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع المرض.. وفاة موسيقي شهير

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1425435-638952622100276637.png
Doc-P-1425435-638952622100276637.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحل الموسيقي البريطاني كريس دريغا، أحد مؤسسي فرقة الروك الأسطورية The Yardbirds، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع مشاكل صحية، وفق ما أعلنت شقيقته مورييل ليفي.
Advertisement

وكتبت ليفي على منصة Threads: "ببالغ الحزن أعلن وفاة صهري كريس دريجا، عضو فرقة ياردبيردز وعازف الغيتار الإيقاعي والباس، بعد سنوات من المتاعب الصحية... الرحمة له، والشكر لأختي كيت التي اعتنت به طوال تلك السنوات".

ونعاه زميله السابق جيمي بيج، مؤسس فرقة ليد زيبلين، بكلمات مؤثرة قائلاً: "علمت بوفاة كريس دريغا، الذي عزف بشغف مع ياردبيردز على الغيتار الإيقاعي والباس. لم أره منذ زمن، وأتمنى لو فعلت. رحم الله كريس".
موسيقى في شوارع إكسبو: كريس دي <a class='entities-links' href='/entity/3492173143/بيرغ/ar/1?utm_term=PublicFigures-بيرغ&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-بيرغ&id=396151&catid=0&pagetype=PublicFigures'>بيرغ</a> | World Expo

كان دريغا أحد الركائز التي ساهمت في انطلاق مسيرة أساطير الغيتار الثلاثة إريك كلابتون وجيف بيك وجيمي بيج، وشارك في نجاح أغنيات شهيرة مثل “Shapes of Things” و"Over Under Sideways Down".

بعد تفكك الفرقة عام 1968، رفض دريغا عرضًا من بيج للانضمام إلى مشروعه الجديد الذي أصبح لاحقًا ليد زيبلين، وفضّل التفرغ للتصوير الفوتوغرافي، حيث التقط صورًا لألبوم “Led Zeppelin I” ولعدد من نجوم الموسيقى مثل بوب ديلان وتينا تيرنر.

عاد لاحقًا إلى الساحة الموسيقية في التسعينيات مع عازف الطبول جيم مكارثي لإحياء “ياردبيردز”، قبل أن يتقاعد نهائيًا عام 2013 بعد تدهور صحته.
مواضيع ذات صلة
بعد معاناته من سكتة دماغية.. نجم تلفزيوني يكشف عن حالته الصعبة
lebanon 24
05/10/2025 16:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة.. نسف لأسطورة "العلاج السحري" لمرضى السكتة الدماغية
lebanon 24
05/10/2025 16:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي
lebanon 24
05/10/2025 16:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
05/10/2025 16:30:08 Lebanon 24 Lebanon 24

بعد سنوات

البريطاني

بوب ديلان

سنوات من

جيف بيك

الإيقاع

الرحمة

ديلان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:18 | 2025-10-05
04:35 | 2025-10-05
04:14 | 2025-10-05
04:04 | 2025-10-05
03:09 | 2025-10-05
00:40 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24