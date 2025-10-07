Advertisement

فنون ومشاهير

سيُغادر لبنان.. هذا ما سيحصل لفضل شاكر فور إنتهاء محاكمته

Lebanon 24
07-10-2025 | 04:22
أوضح المحامي وخبير القضايا الجزائية والعسكرية أشرف الموسوي أن عملية تسليم الفنان فضل شاكر نفسه إلى الجيش تعد عملا شجاعا ومسؤولاً، لا سيما أن الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه وصلت بمعظمها إلى حدود الخمسة عشر عاماً، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت في حزيران 2013.
وقال الموسوي في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن "هناك ما يقارب ثلاثة أو أربعة ملفات قضائية صدرت بحق شاكر فيها أحكام غيابية تراوحت بين 5 سنوات و15 عاما، بتهم شملت التحريض على القتل، ومقاومة عناصر الجيش اللبناني، والقيام بأعمال إرهابية، وتأليف عصابة مسلحة مع الشيخ أحمد الأسير"، لافتاً إلى أن"تسليم نفسه طوعا هو دليل على شجاعة فائقة منه، ومؤشر على ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني، وخير دليل أنه سلم نفسه للأجهزة الأمنية، وتحديدا لفرق المخابرات في الجنوب، قبل أن ينقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة، إلى مديرية المخابرات، حيث سيتم التحقيق معه ورفع عنه كل الأحكام والبلاغات والمذكرات الغيابية".

وأوضح الموسوي أن "الأحكام الغيابية تسقط جزائيا بمجرد مثوله أمام المحكمة العسكرية، لتبدأ بعدها محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية الدائمة، والملف سيتخذ مسارا قضائيا سريعا".

وتوقع أن يتم إنهاء كل ملفاته العالقة قبل نهاية هذا العام، قائلا: "أعتقد أن المحكمة قد تتجه لإصدار أحكام مع وقف التنفيذ، خصوصا أن فضل شاكر لم يكن له دور محوري كبير في تلك الأحداث، وقد أثبتت المعطيات أنه لم يشارك ميدانيا في المعارك".

وكشف الموسوي انه "فور الانتهاء من محاكمته، سيتم نقل شاكر إلى السعودية، حيث من المرجح أن تكون إقامته الدائمة هناك"، موضحا أنه "لن يزاول مهنة الغناء في لبنان مؤقتا، بل سيقتصر نشاطه الفني على المملكة، إذ لديه عقود موقعة للمشاركة في حفلات الرياض".


