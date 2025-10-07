Advertisement

فنون ومشاهير

بعد المشاجرة التي اندلعت داخل أحد الملاهي الليلية… مطرب شهير يسلم نفسه للأجهزة الأمنية

Lebanon 24
07-10-2025 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1426425-638954718899095187.jpg
Doc-P-1426425-638954718899095187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سلم مطرب المهرجانات المصري عصام صاصا نفسه للأجهزة الأمنية، على خلفية المشاجرة التي اندلعت منتصف الليل داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي جنوب القاهرة.
Advertisement
 

وفي السياق نفسه، تمكنت قوات الأمن من القبض على 12 شخصًا متهمين بالحادث، الذي بدأ نتيجة مشادة كلامية بين أحد أصدقاء صاصا والحراس المكلفين بتأمين الملهى ومالكه، وأسفرت عن اشتباك بين الطرفين.
 
وبحسب شهود عيان، فإن الواقعة بدأت عندما توجه عصام صاصا مع مجموعة من الأشخاص إلى الملهى لتقديم فقرة غنائية.
وخلال دخولهم، نشبت مشاجرة بين صاصا ومرافقيه من جهة، وأمن الملهى من جهة أخرى، حيث تعرض أحد مرافقي صاصا للاعتداء، ما دفع الأخير للاستعانة بأشخاص آخرين للتصدي.

وسرعان ما تطورت الواقعة إلى مشاجرة طاحنة امتدت إلى شارع الكورنيش، ما دفع صاصا إلى استقلال سيارته محاولًا مغادرة المكان، وحينما حاول أحد الأشخاص اللحاق به ومطاردته مستقلًا دراجة نارية، اصطدم بسيارة المطرب.

وحين وجد عصام أن سيارته قد تعطلت، تركها على الطريق ولاذ بالفرار.

من جانبه، كشف مصطفى حيرم، محامي عصام صاصا، عن وجود محاولات للصلح بين الطرفين تُجرى حاليا من أجل إنهاء الأزمة سريعا، مشيرا إلى استعداد موكله لدفع أي تعويضات مالية للطرف الآخر. 

مواضيع ذات صلة
بالصورة… وفاة مطرب سوري شهير وهذه أبرز أعماله
lebanon 24
08/10/2025 01:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل المطار… القبض على مطربة شهيرة
lebanon 24
08/10/2025 01:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسليم نفسه.. أين هي عائلة فضل شاكر؟
lebanon 24
08/10/2025 01:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تكثيف الجهود لتطويق تداعيات "احتفالية صخرة الروشة" وحملة سلام ضد الأجهزة الأمنية
lebanon 24
08/10/2025 01:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24

شارع الكورنيش

قوات الأمن

على الطريق

الكورنيش

القاهرة

الملا

كورن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:39 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:15 | 2025-10-07
12:39 | 2025-10-07
10:18 | 2025-10-07
10:00 | 2025-10-07
07:50 | 2025-10-07
05:11 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24