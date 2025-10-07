23
فنون ومشاهير
بعد المشاجرة التي اندلعت داخل أحد الملاهي الليلية… مطرب شهير يسلم نفسه للأجهزة الأمنية
Lebanon 24
07-10-2025
15:01
سلم مطرب المهرجانات المصري
عصام صاصا
نفسه للأجهزة الأمنية، على خلفية المشاجرة التي اندلعت منتصف الليل داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة المعادي جنوب
القاهرة
.
وفي السياق نفسه، تمكنت
قوات الأمن
من القبض على 12 شخصًا متهمين بالحادث، الذي بدأ نتيجة مشادة كلامية بين أحد أصدقاء صاصا والحراس المكلفين بتأمين الملهى ومالكه، وأسفرت عن اشتباك بين الطرفين.
وبحسب شهود
عيان
، فإن الواقعة بدأت عندما توجه عصام صاصا مع مجموعة من الأشخاص إلى الملهى لتقديم فقرة غنائية.
وخلال دخولهم، نشبت مشاجرة بين صاصا ومرافقيه من جهة، وأمن الملهى من جهة أخرى، حيث تعرض أحد مرافقي صاصا للاعتداء، ما دفع الأخير للاستعانة بأشخاص آخرين للتصدي.
وسرعان ما تطورت الواقعة إلى مشاجرة طاحنة امتدت إلى
شارع الكورنيش
، ما دفع صاصا إلى استقلال سيارته محاولًا مغادرة المكان، وحينما حاول أحد الأشخاص اللحاق به ومطاردته مستقلًا دراجة نارية، اصطدم بسيارة المطرب.
وحين وجد عصام أن سيارته قد تعطلت، تركها
على الطريق
ولاذ بالفرار.
من جانبه، كشف مصطفى حيرم، محامي عصام صاصا، عن وجود محاولات للصلح بين الطرفين تُجرى حاليا من أجل إنهاء الأزمة سريعا، مشيرا إلى استعداد موكله لدفع أي تعويضات مالية للطرف الآخر.
