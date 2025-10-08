Advertisement

فنون ومشاهير

حصل على 22 مليون دولار.. تصريحات نارية لإعلامي شهير

Lebanon 24
08-10-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1426619-638955176644940217.jpg
Doc-P-1426619-638955176644940217.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبدى الإعلامي المصري باسم يوسف سعادته بالعودة إلى الشاشة التي انطلقت منها مسيرته التلفزيونية قبل 14 عاماً، وهي شاشة قناة ON، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدّمه الإعلامي أحمد سالم مساء أمس الثلاثاء.
Advertisement
 
 
 
 
وعبّر يوسف عن امتنانه لفرصة التواصل مجدداً مع الجمهور المصري، مؤكداً أن عودته إلى الظهور أثارت العديد من الشائعات حول حصوله على مبالغ مالية طائلة، وقال ساخراً: "يُقال إنني حصلت على اثنين وعشرين مليون جنيه، والحقيقة أنني حصلت على اثنين وعشرين مليون دولار، وأنا مستعد للظهور في أي حفلة أو برنامج أو حتى مناسبة اجتماعية".

وأضاف ممازحا أيضا أنه يخشى أن تصدّق زوجته هذه الأحاديث المتكررة حول الأموال التي يتقاضها كونه ممولًا أو عميلًا كما يُشاع عنه.

وتحدّث باسم عن مسيرته المهنية قبل الشهرة، كاشفًا أنّه قضى ما يقارب عشرين عاماً في مجال الطب قبل أن يتحوّل إلى الكوميديا والإعلام، قائلاً: "كنت طبيباً جرّاحاً لسنوات طويلة، وعشت أحاول تحقيق حلم أسرتي بأن أصبح طبيباً ناجحاً، ثم وجدت نفسي فجأة في مجال الفن والكوميديا، لا أعلم كيف حدث ذلك، لكنّني أدركت أنّ هذا هو الطريق الذي وجدت نفسي فيه".

وتابع باسم يوسف أنّه فقد صفته المهنية كطبيب منذ زمن بعيد، قائلاً: "لقد فقدتُ الحقَّ في أن يُناديني أحد بلقب دكتور، فأنا لم أضع يدي على مريض منذ خمسة عشر عاماً، وهذا في الحقيقة لِمَصلحتهم قبل أن يكون لمصلحتي"، في إشارةٍ ساخرة إلى ابتعاده التام عن ممارسة الطب منذ انتقاله إلى عالم الكوميديا والإعلام.

وأكد أنه يحنّ إلى مصر بعد سنوات من الغياب، قائلاً بتأثر: "مصر وحشتني، ولكنني في الوقت نفسه كنت أخشى العودة؛ لأن مصر التي أفتقدها هي مصر عام 2014، وأخشى ألا أستطيع التأقلم مع مصر اليوم".

مواضيع ذات صلة
زوج إعلامية وملكة جمال متهم بسرقة 1.6 مليون دولار من مؤثر شهير.. هذا ما فعله (صور)
lebanon 24
08/10/2025 14:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تصرفه أثار الاستغراب.. نجم شهير يرفض مليون دولار إليكم السبب
lebanon 24
08/10/2025 14:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريحات نارية تعيد فتح ملف اقتحام الكونغرس
lebanon 24
08/10/2025 14:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد بـ300 مليون دولار تحت الأرض يرصد "الجسيمات الشبحية"!
lebanon 24
08/10/2025 14:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24

يوسف سعادة

أحمد سالم

باسم يوسف

بعد سنوات

الكوميديا

مي المصري

سنوات من

أحمد س

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:20 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:20 | 2025-10-08
05:27 | 2025-10-08
04:29 | 2025-10-08
03:35 | 2025-10-08
01:54 | 2025-10-08
23:58 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24