لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد

بعد توقف استمر لأعوام، تطلق مجموعة MBC قريبا الموسم الجديد من برنامج المواهب الشهير "The Voice".كما تعود النسخة المخصصة للأطفال هذا العام، على أن يبدأ عرض الحلقات في 29 تشرين الأول الجاري عبر شاشات المجموعة ومنصاتها الرقمية.ونشرت القناة مقطعًا ترويجيًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أعاد إلى الأذهان أجواء البرنامج المميزة، حيث ظهر الكرسي الأحمر الشهير مصحوبًا بعبارة: "رمز النجومية عاد.. الكرسي الأحمر في وسط الساحة، عودة أكثر تألقًا من أي وقت مضى... موعدنا 29 أكتوبر/تشرين الأول".ويشهد الموسم الجديد من البرنامج تغييرًا لافتًا في أسماء ، التي تضم هذه المرة 3 من أبرز الفنانين هم زيتون، رحمة ، وأحمد سعد.أما النسخة الخاصة بالأطفال، فتأتي بلجنة تحكيم متنوعة تجمع بين الخبرة والحيوية الشبابية، وتشمل رامي صبري، داليا مبارك، وعبدالرحيم فواز (الشامي).وقد تم تصوير موسمي "The Voice" و"The Voice Kids" بالكامل داخل استوديوهات "أوليفوود" بالعاصمة عمّان، واستمر على مدار 4 أشهر متواصلة، علما انه كان يتم تصويرهما في .