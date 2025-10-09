Advertisement

فنون ومشاهير

لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد

Lebanon 24
09-10-2025 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1427109-638956052408971492.jpg
Doc-P-1427109-638956052408971492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد توقف استمر لأعوام، تطلق مجموعة MBC قريبا الموسم الجديد من برنامج المواهب الشهير "The Voice". 

كما تعود النسخة المخصصة للأطفال هذا العام، على أن يبدأ عرض الحلقات في 29 تشرين الأول الجاري عبر شاشات المجموعة ومنصاتها الرقمية.
Advertisement

ونشرت القناة مقطعًا ترويجيًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أعاد إلى الأذهان أجواء البرنامج المميزة، حيث ظهر الكرسي الأحمر الشهير مصحوبًا بعبارة: "رمز النجومية عاد.. الكرسي الأحمر في وسط الساحة، عودة أكثر تألقًا من أي وقت مضى... موعدنا 29 أكتوبر/تشرين الأول".

ويشهد الموسم الجديد من البرنامج تغييرًا لافتًا في أسماء لجنة التحكيم، التي تضم هذه المرة 3 من أبرز الفنانين هم ناصيف زيتون، رحمة رياض، وأحمد سعد.

أما النسخة الخاصة بالأطفال، فتأتي بلجنة تحكيم متنوعة تجمع بين الخبرة والحيوية الشبابية، وتشمل رامي صبري، داليا مبارك، وعبدالرحيم فواز (الشامي).

وقد تم تصوير موسمي "The Voice" و"The Voice Kids" بالكامل داخل استوديوهات "أوليفوود" بالعاصمة الأردنية عمّان، واستمر على مدار 4 أشهر متواصلة، علما انه كان يتم تصويرهما في لبنان
 
مواضيع ذات صلة
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
lebanon 24
09/10/2025 13:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور ناصيف زيتون نجم "ذا فويس" العراقي يحتفل بزفافه في لبنان.. وعروسه تخطف الأنظار (فيديو)
lebanon 24
09/10/2025 13:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. الشامي على كرسي "ذا فويس كيدز"
lebanon 24
09/10/2025 13:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصيفية" لم تنتهِ بعد.. موجة حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد
lebanon 24
09/10/2025 13:33:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة التحكيم

الأردنية

الأردني

الأردن

الشامي

لبنان

ناصيف

الشام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:55 | 2025-10-09
02:56 | 2025-10-09
00:42 | 2025-10-09
00:23 | 2025-10-09
23:00 | 2025-10-08
16:23 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24