26
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد
Lebanon 24
09-10-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد توقف استمر لأعوام، تطلق مجموعة MBC قريبا الموسم الجديد من برنامج المواهب الشهير "The Voice".
كما تعود النسخة المخصصة للأطفال هذا العام، على أن يبدأ عرض الحلقات في 29 تشرين الأول الجاري عبر شاشات المجموعة ومنصاتها الرقمية.
Advertisement
ونشرت القناة مقطعًا ترويجيًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أعاد إلى الأذهان أجواء البرنامج المميزة، حيث ظهر الكرسي الأحمر الشهير مصحوبًا بعبارة: "رمز النجومية عاد.. الكرسي الأحمر في وسط الساحة، عودة أكثر تألقًا من أي وقت مضى... موعدنا 29 أكتوبر/تشرين الأول".
ويشهد الموسم الجديد من البرنامج تغييرًا لافتًا في أسماء
لجنة التحكيم
، التي تضم هذه المرة 3 من أبرز الفنانين هم
ناصيف
زيتون، رحمة
رياض
، وأحمد سعد.
أما النسخة الخاصة بالأطفال، فتأتي بلجنة تحكيم متنوعة تجمع بين الخبرة والحيوية الشبابية، وتشمل رامي صبري، داليا مبارك، وعبدالرحيم فواز (الشامي).
وقد تم تصوير موسمي "The Voice" و"The Voice Kids" بالكامل داخل استوديوهات "أوليفوود" بالعاصمة
الأردنية
عمّان، واستمر على مدار 4 أشهر متواصلة، علما انه كان يتم تصويرهما في
لبنان
.
مواضيع ذات صلة
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "القمر الدموي": عرض سماوي نادر يلون السماء بالقرمزي
09/10/2025 13:33:55
09/10/2025 13:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ناصيف زيتون نجم "ذا فويس" العراقي يحتفل بزفافه في لبنان.. وعروسه تخطف الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ناصيف زيتون نجم "ذا فويس" العراقي يحتفل بزفافه في لبنان.. وعروسه تخطف الأنظار (فيديو)
09/10/2025 13:33:55
09/10/2025 13:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. الشامي على كرسي "ذا فويس كيدز"
Lebanon 24
للمرة الأولى.. الشامي على كرسي "ذا فويس كيدز"
09/10/2025 13:33:55
09/10/2025 13:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الصيفية" لم تنتهِ بعد.. موجة حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
"الصيفية" لم تنتهِ بعد.. موجة حارة ستضرب لبنان في هذا الموعد
09/10/2025 13:33:55
09/10/2025 13:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة التحكيم
الأردنية
الأردني
الأردن
الشامي
لبنان
ناصيف
الشام
قد يعجبك أيضاً
بعد أشهر على زواجها.. ستيفاني عطالله تُثير الجدل بجلسة تصوير رومانسية مع ممثل شهير (صور)
Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها.. ستيفاني عطالله تُثير الجدل بجلسة تصوير رومانسية مع ممثل شهير (صور)
03:55 | 2025-10-09
09/10/2025 03:55:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)
02:56 | 2025-10-09
09/10/2025 02:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بحسام حبيب.. شيراز بإطلالة مُثيرة في كليب أغنيتها الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
بعد أخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بحسام حبيب.. شيراز بإطلالة مُثيرة في كليب أغنيتها الجديدة (فيديو)
00:42 | 2025-10-09
09/10/2025 12:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداها هاتف "آيفون".. هل عادت طليقة الفنان الشهير إلى عصمته بعد انفصالهما؟ (صورة)
Lebanon 24
أهداها هاتف "آيفون".. هل عادت طليقة الفنان الشهير إلى عصمته بعد انفصالهما؟ (صورة)
00:23 | 2025-10-09
09/10/2025 12:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مروّعة... هذا ما كشفته مصادر عائلية عن الفنان الشهير بعد تعرّضه لحروق خطيرة
Lebanon 24
تفاصيل مروّعة... هذا ما كشفته مصادر عائلية عن الفنان الشهير بعد تعرّضه لحروق خطيرة
23:00 | 2025-10-08
08/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل ستفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية في لبنان؟
09:30 | 2025-10-08
08/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
Lebanon 24
أي شيء يمكن أن يحدث في إيران.. صحيفة أميركية تكشف
10:30 | 2025-10-08
08/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:55 | 2025-10-09
بعد أشهر على زواجها.. ستيفاني عطالله تُثير الجدل بجلسة تصوير رومانسية مع ممثل شهير (صور)
02:56 | 2025-10-09
بعد إقالتها من "الجديد".. إعلامية تشتكي لوزارة العمل إليكم السبب (صورة)
00:42 | 2025-10-09
بعد أخبار عن علاقة عاطفية تجمعها بحسام حبيب.. شيراز بإطلالة مُثيرة في كليب أغنيتها الجديدة (فيديو)
00:23 | 2025-10-09
أهداها هاتف "آيفون".. هل عادت طليقة الفنان الشهير إلى عصمته بعد انفصالهما؟ (صورة)
23:00 | 2025-10-08
تفاصيل مروّعة... هذا ما كشفته مصادر عائلية عن الفنان الشهير بعد تعرّضه لحروق خطيرة
16:23 | 2025-10-08
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 13:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 13:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 13:33:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24