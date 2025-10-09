23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل حصل فضل شاكر على البراءة؟.. مصادر مُقرّبة منه تكشف الحقيقة
Lebanon 24
09-10-2025
|
12:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت
أخبار
على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ادعى ناشروها أنّ الفنان
فضل شاكر
حصل على حكم البراءة من كافة التهم الموجهة إليه.
Advertisement
وفي هذا السياق، نفت مصادر مقربة من شاكر الشائعات، وأكّدت أنّ "التحقيقات لا تزال مستمرّة". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع فضل شاكر قبيل تسليم نفسه؟
09/10/2025 22:44:52
09/10/2025 22:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيحيي فضل شاكر حفلاً خارج لبنان؟... هذه الحقيقة
Lebanon 24
هل سيحيي فضل شاكر حفلاً خارج لبنان؟... هذه الحقيقة
09/10/2025 22:44:52
09/10/2025 22:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر مطلعة: ترامب أقر سرا لمقربين منه بأنه يرفض فكرة تلاعب نتنياهو به
Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر مطلعة: ترامب أقر سرا لمقربين منه بأنه يرفض فكرة تلاعب نتنياهو به
09/10/2025 22:44:52
09/10/2025 22:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يغادر فضل شاكر عين الحلوة؟
Lebanon 24
هل يغادر فضل شاكر عين الحلوة؟
09/10/2025 22:44:52
09/10/2025 22:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
فضل شاكر
شاكر على
ارم نيوز
أخبار
تابع
قد يعجبك أيضاً
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
14:05 | 2025-10-09
09/10/2025 02:05:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ريتا حايك تُفاجىء جمهورها: أنا حامل للمرّة الثانيّة
Lebanon 24
الممثلة ريتا حايك تُفاجىء جمهورها: أنا حامل للمرّة الثانيّة
11:42 | 2025-10-09
09/10/2025 11:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
Lebanon 24
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
10:45 | 2025-10-09
09/10/2025 10:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جينيفر أنيستون.. معركة صامتة مع الإنجاب استمرت عقدين
Lebanon 24
جينيفر أنيستون.. معركة صامتة مع الإنجاب استمرت عقدين
08:08 | 2025-10-09
09/10/2025 08:08:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد
Lebanon 24
لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد
04:13 | 2025-10-09
09/10/2025 04:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار ستشتد.. المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان مستمر حتى هذا الموعد
03:11 | 2025-10-09
09/10/2025 03:11:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
16:14 | 2025-10-08
08/10/2025 04:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
Lebanon 24
خسائر "حزب الله" كبيرة
09:00 | 2025-10-09
09/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
08:06 | 2025-10-09
09/10/2025 08:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:05 | 2025-10-09
ملكة جمال لبنان السابقة حامل بطفلها الأوّل... هكذا أعلنت الخبر (فيديو)
11:42 | 2025-10-09
الممثلة ريتا حايك تُفاجىء جمهورها: أنا حامل للمرّة الثانيّة
10:45 | 2025-10-09
بالصورة: ساندرا رزق تلفت الأنظار بإطلالة جديدة
08:08 | 2025-10-09
جينيفر أنيستون.. معركة صامتة مع الإنجاب استمرت عقدين
04:13 | 2025-10-09
لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد
03:55 | 2025-10-09
بعد أشهر على زواجها.. ستيفاني عطالله تُثير الجدل بجلسة تصوير رومانسية مع ممثل شهير (صور)
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 22:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 22:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 22:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24