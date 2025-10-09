Advertisement

هل حصل فضل شاكر على البراءة؟.. مصادر مُقرّبة منه تكشف الحقيقة

09-10-2025 | 12:53
انتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروها أنّ الفنان فضل شاكر حصل على حكم البراءة من كافة التهم الموجهة إليه.
وفي هذا السياق، نفت مصادر مقربة من شاكر الشائعات، وأكّدت أنّ "التحقيقات لا تزال مستمرّة". (ارم نيوز)
 
 
 
