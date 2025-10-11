خبر حزين.. وفاة فنان إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة (صورة)

توفي فجر اليوم السبت الفنان اليمني علي عنبة إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة أنهت حياته بشكل سريع.

Advertisement

وأعلن شقيق الراحل نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع ، حيث كتب: "رحمة الله تغشاك أخي علي .. فارقنا اليوم الأخ والسند، الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون."



تميّز علي عنبة بأدائه المتفرد للّونين الصنعاني والتراثي الشعبي، وبصوته والعميق الذي نال بسببه لقب "أطول صوت غنائي في اليمن" وجائزة من . وخلّد اسمه في الساحة الفنية بعشرات الأغاني التي شكلت مزيجاً بين الطابع التراثي والطرب الشعبي الحديث.



قدّم أكثر من 70 لحناً غنائياً. وكان آخر أعماله الغنائية (ميدلي) جمع فيه أشهر أغانيه بمشاركة عدد من نجوم الفن اليمني.



شارك الراحل في مهرجانات غنائية في عدة دول عربية وأوروبية، منها سلطنة (1996م)، (1999م)، ، كما مثّل اليمن في فعاليات فنية بألمانيا عام 2007م، وزار وبلجيكا مع فرقته لإحياء حفلات ذات طابع يمني.