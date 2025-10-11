Advertisement

فنون ومشاهير

بلاغات ضد صفحة تحمل اسم "محمد رمضان"... ما القصة؟

Lebanon 24
11-10-2025 | 09:12
تقدّم عدد من المواطنين ببلاغات ضد صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الفنان محمد رمضان، تزعم مسؤوليتها عن توزيع جوائز برنامج "مدفع رمضان" الذي قدّمه رمضان الماضي.
واتهم المواطنون القائمين على الصفحة بالنصب والاحتيال، بعد أن اتصلوا بهم وأخبروهم بفوزهم بجائزة من البرنامج، مطالبين بتحويل مبالغ مالية للحصول عليها.


وكُشِف النصب عندما استغاث أحد المواطنين بشخص ادّعى أنه يعمل في مكتب الفنان، وتحدث باسم برنامج "مدفع رمضان" عبر صفحة على "فيسبوك" تنتحل صفة محمد رمضان، مطالبًا بدفع رسوم مالية بزعم أنها مستحقة للفائزين بالمسابقة.


وأوضح المجني عليه أنه تقدّم بطلب مساعدة مالية لإجراء عملية انفصال شبكية العين عبر صفحة على "فيسبوك" تنتحل صفة الفنان محمد رمضان. وطلبت منه الصفحة إرسال رقمه، ثم تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص أبلغه بأنه فاز بمبلغ 15 ألف جنيه كمساعدة من الفنان، مقابل تحويل 500 جنيه رسوم لاستلام المبلغ.


وأشار إلى أنه تلقى بالفعل رقمًا لتحويل المبلغ، لكنه شك في الأمر بعد مراجعة التفاصيل، ليتضح لاحقًا أن المتصل محتال ولا صلة له بالفنان أو فريق عمله.


وأضاف أنه احتفظ بتسجيلات المكالمات وأرقام الهواتف التي استخدمها المحتالون، تمهيدًا لتقديمها للجهات الأمنية.


وحذر المواطن الجميع من التعامل مع أي شخص يدعي الانتماء لمكتب الفنان محمد رمضان أو لبرنامجه، مؤكدًا أن الواقعة كانت محاولة استغلال لحاجة المرضى وضعاف الدخل. (لها) 
