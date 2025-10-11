Advertisement

فنون ومشاهير

"رونالدينيو" مُفاجأة فيديو كليب محمد رمضان

Lebanon 24
11-10-2025 | 23:00
يستعد الفنان محمد رمضان لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "يلا حبيبي"، يجتمع فيه مع أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو والمطرب المغربي منعم السليماني، بإخراج الهندي الشهير غورانغ دوشي.
وقال دوشي في تصريحات صحفية إن الكليب سيكون "نقلة نوعية" في تنفيذ الأغنيات بصريًا، موضحًا أنه اعتمد على عالم افتراضي يجمع النجوم ضمن تجربة تمزج الخيال العلمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي؛ حيث يُمثّل كل فنان "كوكبًا" بهوية موسيقية وبصرية مختلفة، مستلهمة من عوالم Avatar وBlack Panther، في تجربة يؤكد أنها الأولى من نوعها على مستوى الصناعة الموسيقية.

على صعيد آخر، يكثّف رمضان جهوده للانطلاق نحو هوليوود، إذ يعقد جلسات مع وكلاء أعمال أجانب ومنتجين عالميين، إلى جانب ورش للغة والأداء التمثيلي بالإنكليزية، تمهيدًا للمشاركة في أعمال سينمائية دولية خلال الفترة المقبلة. (القاهرة24)
