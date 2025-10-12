بالصورة... الموت يُؤلم ريم السعيدي

أعلنت عارضة الأزياء التونسيّة ، عن وفاة عمّها حبيب .

Advertisement

وقالت ريم عبر خاصية " " عبر حسابها على " ": "إن لله وإن إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه المغفور له عمي حبيب السعيدي".

وأضافت: "الله اسكنه فسيح جناتك وتقبل صالح أعماله، ربي اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة".