فنون ومشاهير

بالصورة... الموت يُؤلم ريم السعيدي

Lebanon 24
12-10-2025 | 05:41
أعلنت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي، عن وفاة عمّها حبيب السعيدي.
وقالت ريم عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "إن لله وإن إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه المغفور له عمي حبيب السعيدي".
 
 
وأضافت: "الله اسكنه فسيح جناتك وتقبل صالح أعماله، ربي اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة".
 
  
 
