فنون ومشاهير
بالصورة... الموت يُؤلم ريم السعيدي
Lebanon 24
12-10-2025
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت عارضة الأزياء التونسيّة
ريم السعيدي
، عن وفاة عمّها حبيب
السعيدي
.
وقالت ريم عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
": "إن لله وإن إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه المغفور له عمي حبيب السعيدي".
وأضافت: "الله اسكنه فسيح جناتك وتقبل صالح أعماله، ربي اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة".
