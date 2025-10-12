Advertisement

فنون ومشاهير

أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد

Lebanon 24
12-10-2025 | 14:44
تألّقت المحامية اللبنانية البريطانية أمل كلوني بإطلالة لافتة خطفت الأضواء من زوجها النجم العالمي جورج كلوني، خلال حضورهما العرض الأول لفيلمه الجديد"Jay Kelly" الذي أُقيم مساء الجمعة في قاعة رويال فستيفال في لندن.
وظهرت أمل، البالغة من العمر 47 عامًا، بفستان وردي لامع بدون أكمام تزيّنه أكمام من الريش، لتبهر الحضور بأناقتها ورقيّها، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر منسدلة أبرزت جمال ملامحها.

أما جورج كلوني، البالغ من العمر 64 عامًا، فاختار بدلة رسمية أنيقة باللون الكحلي، حيث بدا بكامل أناقته إلى جانب زوجته التي شاركته لحظات مميزة على السجادة الحمراء.

النجم العالمي

جورج كلوني

البريطانية

اللبنانية

البريطاني

الحمرا

لبنان

