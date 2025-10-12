23
فنون ومشاهير
أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد
تألّقت المحامية
اللبنانية
البريطانية
أمل
كلوني
بإطلالة لافتة خطفت الأضواء من زوجها
النجم العالمي
جورج كلوني
، خلال حضورهما
العرض
الأول لفيلمه الجديد"Jay Kelly" الذي أُقيم مساء الجمعة في قاعة
رويال
فستيفال في
لندن
.
وظهرت أمل، البالغة من العمر 47 عامًا، بفستان وردي لامع بدون أكمام تزيّنه أكمام من الريش، لتبهر الحضور بأناقتها ورقيّها، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر منسدلة أبرزت جمال ملامحها.
أما
جورج
كلوني، البالغ من العمر 64 عامًا، فاختار بدلة رسمية أنيقة باللون الكحلي، حيث بدا بكامل أناقته إلى جانب زوجته التي شاركته لحظات مميزة على السجادة الحمراء.
بلحظات حميمة.. كاتي بيري وجاستن ترودو يستمتعان بوقتهما على متن يخت
Lebanon 24
بلحظات حميمة.. كاتي بيري وجاستن ترودو يستمتعان بوقتهما على متن يخت
15:28 | 2025-10-12
12/10/2025 03:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّج قبل أيّام قليلة... فنان لبنانيّ: أنا مبسوط لان ما جيت على البيت بعد
Lebanon 24
تزوّج قبل أيّام قليلة... فنان لبنانيّ: أنا مبسوط لان ما جيت على البيت بعد
09:00 | 2025-10-12
12/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقف جريئة لممثل لبنانيّ عن سلاح "الحزب"... هذا ما قاله
Lebanon 24
مواقف جريئة لممثل لبنانيّ عن سلاح "الحزب"... هذا ما قاله
08:18 | 2025-10-12
12/10/2025 08:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
