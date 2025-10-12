أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد

Advertisement

تألّقت المحامية أمل بإطلالة لافتة خطفت الأضواء من زوجها ، خلال حضورهما الأول لفيلمه الجديد"Jay Kelly" الذي أُقيم مساء الجمعة في قاعة فستيفال في .وظهرت أمل، البالغة من العمر 47 عامًا، بفستان وردي لامع بدون أكمام تزيّنه أكمام من الريش، لتبهر الحضور بأناقتها ورقيّها، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا وتسريحة شعر منسدلة أبرزت جمال ملامحها.أما كلوني، البالغ من العمر 64 عامًا، فاختار بدلة رسمية أنيقة باللون الكحلي، حيث بدا بكامل أناقته إلى جانب زوجته التي شاركته لحظات مميزة على السجادة الحمراء.