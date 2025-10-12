Advertisement

فنون ومشاهير

بلحظات حميمة.. كاتي بيري وجاستن ترودو يستمتعان بوقتهما على متن يخت

Lebanon 24
12-10-2025 | 15:28
أكدت كاتي بيري علاقتها العاطفية الجديدة برئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، بعد أن شوهدا يتبادلان قبلة عاطفية على متن يختها قبالة سواحل سانتا باربرا في كاليفورنيا.
وأظهرت صور نشرتها صحيفة ديلي ميل الثنائي في سلسلة من اللحظات الحميمة، حيث بدا ترودو يلفّ مغنية البوب الشهيرة بذراعيه أثناء تبادلهما القبلات على سطح يختها "كارافيل" البالغ طوله 24 مترًا، غير آبهين بنظرات المتفرجين.
ارتدت مغنية "فتيات كاليفورنيا" ملابس سباحة سوداء، فيما ظهر الزعيم الكندي السابق عاري الصدر مرتديا بنطال جينز فقط. وقال شاهد عيان للصحيفة: "أوقفت قاربها بجوار قارب صغير لمشاهدة الحيتان، أدركت فورًا أنه جاستن ترودو حين رأيت وشم الغراب على ذراعه اليسرى".
